Flere skip angrepet i Rødehavet

– Vi kjenner til rapporter om et angrep på «USS Carney» og handelsskip i Rødehavet. Vi vil komme med mer informasjon etter hvert, sier det amerikanske forsvarsdepartementet ifølge AP.

«USS Carney» er en 154 meter lang destroyer som blant annet er utstyrt med kryssermissiler.

Ifølge Pentagon ødela USS Carney to droner, samtidig som mannskapet hjalp et handelsskip som var blitt beskutt.

Mistenkte droneangrep

Det britiske militæret sa tidligere samme dag at det hadde vært et mistenkt droneangrep og eksplosjoner i Rødehavet, uten å utdype det.

Angrepene skal ha skjedd sør i Rødehavet, ikke langt fra de Houthi-kontrollerte områdene ved havnebyen Hodeidah.

Situasjonen i Rødehavet har blitt mer anspent og usikker etter at krigen mellom Hamas og Israel brøt ut 7. oktober.

Houthi-militsen

Ifølge Reuters har Houthi-militsen i Jemen sagt at det er de som sto bak angrepet.

De sier at skipene «Unity Explorer» og «Number Nine» var israelske og ble angrepet på grunn av krigen i Gaza.

Militsen sier at de skjøt mot skipene etter først å ha advart dem, men at skipene ikke hadde stoppet.

Angrep israelsk-tilknyttet tankskip

Houthi-opprørere i Jemen har iverksatt en rekke angrep på fartøyer i Rødehavet, samt skutt opp droner og raketter mot Israel.

Forrige lørdag ble et israelsk-tilknyttet tankskip kapret utenfor kysten av Jemen. Det amerikanske krigsskip «USS Mason», som var i området, klarte å ta tilbake kontrollen over skipet.

Også uken før ble et skip kapret i Rødehavet av Houthi-militsen.

Tror mange land holder pusten

Professor i historie ved UiO og seniorforsker ved Prio, Hilde Henriksen Waage, sier at angrepene på skipene kan gjøre flere land nervøse.

– Nå når krigen i Gaza har tatt seg opp så voldsomt, er det mange land i Midtøsten som nå holder pusten for at dette plutselig skal føre til at de blir dratt inn i en ny krig med Israel, sier hun.

Waage sier at hun ikke tror at noen regimene i de arabiske landene ønsker ingen krig med Israel.

– Men det finnes jo i mange av disse landene grupperinger og også store deler av befolkningen, som ønsker å markere at de nå vil gjøre noe for å hjelpe palestinerne, sier Waage.