Flere skadet av brevbombe i Tyskland

Ifølge Bild skal tre mennesker være skadet av eksplosjonen.

Lokalavisen for Heilbronn-regionen Stimme.de skriver at to ble lettere skadd, mens en tredje person fikk alvorlige skader.

Det var drøyt 100 ansatte på jobb i bygningen da bomben gikk av onsdag ettermiddag.

Dagligvaregiganten Lidl har sitt hovedkvarter i den tyske byen Neckarsulm som ligger nord for Stuttgart.

Bygningen er evakuert og politi og helsearbeidere arbeider på stedet.

Tirsdag skal en pakke ha eksplodert i varemottaket til et bryggeri i Eppelheim, seks mil unna. Det er uklart om det er noen sammenheng mellom disse hendelsene.