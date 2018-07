Flere personer skutt i Toronto

Det melder canadiske CBC rundt klokken 05:00 norsk tid mandag.

Hendelsen skal ha inntruffet i 10-tiden lokal tid, i området Greektown.

Hørte skuddsalver

Nummeret på antall skadde er fortsatt uavklart, men mediehuset CTV skriver at det skal være snakk om totalt åtte personer, inkludert ett barn.

BBC skriver at noen av de skadde blir behandlet på stedet, mens andre er sendt til sykehus. Helsetilstanden deres er foreløpig ikke kjent.

Et vitne sier til CBC at hun var på en restaurant i nærheten med familien da hun hørte det hun beskriver som ti til 15 skuddsalver.

Hun fikk da beskjed om å løpe bakerst i lokalene.

– Vi hørte folk som skrek på utsiden.

En Twitter-melding fra en lokal videojournalist viser at et større område er sperret av, og at politiet er på stedet.