Flere personer skutt i matbutikk i USA

Sykehuset Regional One i Memphis opplyser, ifølge Fox Memphis, at de har mottatt totalt ni pasienter. For fire av dem er tilstanden kritisk.

Politisjef i Collierville, Dane Lane, sier at politiet gikk fra hylle til hylle i butikken for å finne folk som hadde gjemt seg.

Der ble også den antatte gjerningsmannen funnet død, trolig etter å ha skutt seg selv, ifølge Lane.

– Vi fant folk som hadde gjemt seg i fryseskap og låste kontorer, sier Lane.

Skytingen skjedde i matbutikken Kroger i byen Collierville utenfor Memphis, torsdag ettermiddag lokal tid, ifølge den lokale TV-stasjonen.

Nødetatene er på stedet med store styrker.