Flere eksplosjoner i Stockholm - mistenker kobling til drap på to rapartister

Romjula i Stockholm har vært preget av flere eksplosjoner og skyteepisoder.

– Vi antar at disse hendelsene relaterer seg til hverandre på en eller annen måte, sier Ola Österling, pressetalsperson for politiet i Stockholm til SVT.

Nyttårsaften pågår en politiaksjon i Rågsved-distriktet i det sørlige Stockholm. Klokken 03.34 fikk politiet flere meldinger etter at en sprengladning gikk av i et leilighetsbygg i Rågsved. En dør har omfattende skader og det er splinter som har kommet inn i både vindusruter og dører.

Det er ikke meldt om skadde personer, men beboerne i området våknet av eksplosjonen.

– Det var en forferdelig lyd, det var som bakken ristet. Først trodde jeg det var raketter eller skudd, men det hørtes så høyt at det må være verre enn det, sier en beboer til Aftonbladet.

To artist-drap

Politiet har store ressurser på stedet. Opptak fra overvåkingskameraer blir også sjekket.

Voldsspiralen kan ifølge svenske medier ha koblinger til to drap, på to svenske rapartister:

På adressen til nattens eksplosjon bor en mann som er knyttet til flere voldsepisoder etter drapet på den svenske rapperen Nils «Einár» Grønberg (19), ifølge opplysninger til Aftonbladet. 19-åringen ble skutt og drept i Stockholm i fjor høst.

For seks dager siden, 1. juledag, ble en rapper i 30-årene funnet skutt og drept i Rinkeby i Stockholm. Den drepte mannen var mistenkt for å ha medvirket i drapet på artisten «Einar» i oktober i fjor, ifølge svenske medier.

Drapet på «Einar» ble av øyenvitner beskrevet som en henrettelse. 19-åringen var involvert i en pågående rettssak mot et kriminelt nettverk med «stor voldskapital».

Sørlige Stockholm rammet

Episodene denne uken har på ulike måter koblinger som kan ha en tilknytning til drapet eller hendelser som relateres til drapet på «Einar».

På mandag og tirsdag smalt det ved en dør i Enskededalen, sør i Stockholm. Politiet har mistenker at målet var en man som ble pekt ut, men ikke var offisielt mistenkt for, drapet på rapperen «Einar». Ingen personer ble skadet.

DREPT: Den svenske artisten Einár da han opptrådte i Stockholm i 2019. Foto: Henrik Montgomery / AFP

Natt til onsdag var det to skyteepisoder i Gubbängen i Stockholm. Ingen personer ble skadet. To unge gutter er pågrepet for én av hendelsene, ifølge Expressen. Bare minutter etter den andre skyteepisoden eksploderte det ved en inngang like ved. En mann som er i det kriminelle miljøet som mistenkes å stå bak mordet på «Einar» har tilknytning til adressen.

Og natt til årets siste dag smalt det altså på nytt, i Rågsved. En mann som har blitt etterforsket av politiet etter kidnappingen av «Einar» og senere drapet, kan settes i tilknytning til adressen.