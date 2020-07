En video publisert at dyrevernsorganisasjonen Peta viser hvordan aper holdes som kokosnøttplukkere i Thailand. Organisasjonen mener apene blir mishandlet.

Den norske zoologen Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum i Oslo har sett videoen og er ikke i tvil om apene har det vondt.

– Det er ikke det at de plukker nøtter som er problemet, det er måten de holdes, sier Bøckman til NRK.

Hevder aper får tennene trukket ut

Peta har undersøkt fire «apeskoler», åtte gårder og en konkurranse i kokosnøttplukking. Organisasjonen hevder at flere av apene blir ulovlig hentet fra det fri og brukes til å plukke opptil 1000 kokosnøtter hver dag under elendige forhold.

ZOOLOG: Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum i Oslo reagerer på Petas video. Foto: Åse Vartdal / NRK

Ifølge Peta blir apene stuet bort i bur alene eller festet i korte lenker når de ikke arbeider.

– Aper er sosiale dyr, og akkurat som mennesker blir de gale om de holdes alene. Det ser man spesielt i klippene med apen som biter seg selv, som er et typisk tegn på det som kalles repetitiv stereotyp adferd, sier Bøckman.

– Det er ikke en kultur for dyrevelferd i Sørøst-Asia, legger Bøckman til.

Peta hevder blant annet at flere aper hadde fått fjernet hjørnetennene sine.

Bøndene nekter for mishandling

Bøndene på sin side sier det ikke stemmer at dyrene blir dårlig behandlet.

Lederen for et nettverk av koksbønder, Pongsak Butrak, sier til Pattaya Mail at flere gårder ble sjekket av representanter fra EU for to år siden, uten at det ble avdekket dårlig behandling av aper.

I BUR I REGNET: Peta reagerer på at apene blir oppbevart lenket og i små bur uten mulighet til å utfolde seg. Foto: PETA

Flere internasjonale butikker stanser salg

I Storbritannia har Carrie Symonds, statsminister Boris Johnsons forlovede, gått i bresjen for at produkter som stammer fra apearbeid skal boikottes.

GÅR FORAN: Carrie Symmonds, den britiske statsministerens forlovede, brenner for dyrs rettigheter. Foto: Oli Scarff / AFP

Peta melder om at flere store butikkjeder har sluttet å selge kokosprodukter fra merker som bruker aper som arbeidskraft.

En av dem er Walgreens Boots Alliance, som blant annet eier opp mot 3000 Boots-butikker i Storbritannia og nesten 10.000 Walgreens-butikker i USA.

Selskapet er også et av flere som har sagt at de slutter med alle kokosprodukter fra Thailand til dette er ordet.

En norsk forhandler fjerner produktene – importen fortsetter

Peta nevner spesifikt to varemerker: Aroy-B og Chaokoh. Dette er kokosmelktyper man også finner hos flere forhandlere i Norge.

– Jeg fjerner disse produktene fra vårt sortiment med én gang, sier Bjørn-Arild Petersen, styreleder i Lunsj.no.

Han hadde ikke hørt om avsløringen før NRK tok kontakt, men bestemmer seg raskt etter å ha satt seg inn i saken.

– Vi stoler på at våre leverandører er etiske, men når vi får greie på noe sånt, er dette en «no-brainer». Vi kommer ikke til å selge kokosmelk fra Thailand igjen før det er orden på dette, sier Petersen.

NAVNGIS: Varemerkene Chaokoh og Aroy-D nevnes spesifikt av Peta. Produsenten til Aroy-D sier til norsk importør at de ikke bruker aper. Foto: Produsentene

En av de norske importørene av Aroy-B sier at de har tatt kontakt med produsenten og fått forsikret at melken ikke stammer fra apearbeid.

De viser også til et statlig skriv fra februar som skal være en bekreftelse på at aper ikke brukes i industrien i den aktuelle provinsen.

BREV: Dette skal være et offisielt brev som sier at det ikke blir brukt aper på gårdene. Det er sendt fra Aroy-D-produsenten «Thai Agri Foods Public Company Limited» til den norske importøren Asian Food Import AS.

– Vi ser selvfølgelig alvorlig på saken og krever at produsenten skal holde oss fortløpende oppdatert. Men ut ifra bekreftelsen vi har fått fra Thai Office of Agriculture, vil vi opprettholde salget av kokosmelk inntil videre, sier Hung Tran i Asian Food Import AS.

Norgesgruppen undersøker sine produkter

Ifølge Peta brukes apearbeid for å produsere nesten alle kokosprodukter fra Thailand.

– Praktisk talt alle kokosnøtter fra Thailand blir plukket av misbrukte aper, og vi ber folk kjøpe kokosprodukter fra andre land, sier Ingrid Newkirk, president i Peta.

Norgesgruppen eier store norske kjeder som Meny, Kiwi, Spar og Joker. Deres eget merke Eldorado selger kokosmelk fra Thailand.

– Leverandøren av kokosmelk til Eldorado har i dialog med oss garantert at de ikke bruker aper i innhøsting. Det er også egne inspektører som sjekker dette, sier Signe Bunkholt Sæter, kommunikasjonssjef for bærekraft.

Hun sier at de nå har bedt sine øvrige leverandører av kokosmelk om å undersøke sine underleverandører.

– Denne saken har vist oss at det er behov for tett oppfølging av god dyrevelferd innen kokosproduksjon, sier Sæter.