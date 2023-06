Et russisk angrep traff et boligområde nær den ukrainske byen Dnipro lørdag.

En liten ble jente funnet død i restene av et bolighus.

Jenta hadde akkurat fylt to år, skriver guvernøren i Dnipropetrovsk fylke Serhij Lysak på meldingsappen Telegram.

I tillegg skal fem barn være skadet og brakt til sykehus,.Tre gutter skal være alvorlig skadet, en seksåring, en 11-åring og en 15-åring.

Det skal være en bygning på to etasjer som har blitt truffet.

Redningsarbeidere søker etter flere personer, inkludert minst to barn, som fryktes å være fanget i ruinene etter angrepet, skriver nettavisen The Kyiv Independent.

Mennesker under ruinene

President Volodymyr Zelenskyj, skriver på Telegram sent lørdag kveld at eksplosjonen skjedde mellom to boliger.

– Dessverre er det mennesker under ruinene. Nok en gang beviser Russland at de er en terrorstat. De vil holdes ansvarlig for alt vi blir utsatt for, skriver Zelenskyj.

Russland nekter for at angrepene er rettet mot sivile, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Redningsmannskaper jobber på ruinene etter en boligbygning som ble kraftig skadet av et russisk missilangrep, i utkanten av byen Dnipro, Ukraina 3. juni 2023. Foto: Reuters

Luftforsvaret

Luftforsvaret ble iverksatt i hovedstaden og i mange andre regioner natt til søndag. På grunn av «økt trussel» om angrep fra Russland var luftvernsystemet tidlig i drift.

Ukrainsk luftforsvar traff alle missilene og dronene som Russland skjøt mot Kyiv natt til søndag, skriver sjefen mot militæradministrasjonen i hovedstaden. Serhij Popko.

Han utdyper at alle missilene og dronene på vei mot hovedstaden ble fanget opp i utkanten av byen.

– For andre natt på rad har ikke innbyggerne i Kyiv hørt lyden av eksplosjoner «over hodet», sier han.