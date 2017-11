Fjerner Hitler-statue etter stor selfie-pågang

Bilder på sosiale medier viser smilende museumsgjester som poserer med statuen av den tyske føreren, melder BBC. I Bakgrunnen vises porten til konsentrasjonsleiren Auschwitz med den velkjente teksten «Arbeit macht frei». Et bilde viser sågar en gruppe gutter i oransje uniformer som gjør nazihilsen.

– Vi ønsker ikke å opprøre, bare å drive opplæring, sier driftssjef Jamie Misbah ved museet.

Ikke overraskende er det mange som har latt seg opprøre av Hitler-statuen. Riktignok har ingen av gjestene ved museet klaget, men fra utlandet har det kommet til dels kraftige reaksjoner.

Mange har latt seg opprøre over statuen den siste tiden. Nå blir den fjernet. Foto: Slamet Riyadi / AP

– Håner alle ofrene

– Alt ved dette er feil. Det er vanskelig å finne ord for hvor foraktelig dette er. Bakgrunnen er avskyelig. Den håner alle ofrene som gikk inn, men aldri kom ut, sier rabbi Abraham Cooper ved Simon Wiesenthal-senteret til nyhetsbyrået AFP.

Det er anslått at rundt 1,1 millioner mennesker – i all hovedsak jøder, men også polakker, romfolk, homofile, politiske fanger og sovjetiske krigsfanger – ble drept i Auschwitz-leirene i det tyskokkuperte Polen under andre verdenskrig.