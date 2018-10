I et sikret rom i kjelleren på Capitol Hill ligger FBI-rapporten som graver dypere i anklagene mot Brett Kavanaugh.

Lekkasjene tyder på at den inneholder lite nytt, men de neste døgnene skal de 100 senatorene som skal avgjøre Kavanaugh skjebne kunne lese den før de avgjør om den kontroversielle dommeren får jobben i USAs høyeste domstol.

De fleste har allerede bestemt seg. Derfor er presset rettet mot fire politikere som ikke har det. Stemmer tre av dem mot Kavanaugh, er løpet kjørt for ham.

Dilemmaene de står oppe i viser hvordan Kavanaugh-saken splitter USA.

HEMMELIG: I dette rommet i Senatets sikkerhetsavdeling kan senatorene se den hemmeligstemplede rapporten. Foto: Drew Angerer / AFP

Trump-kritikeren

Senator Jeff Flake (R) fra Arizona er den 56 år gamle Trump-kritikeren som fikk satt i gang hele den utvidede FBI-etterforskningen, da han gjorde opprør i debatten om Kavanaugh i justiskomiteen sist fredag.

Kavanaugh sa han bare ville stemme for Kavanaugh i komiteen dersom partifellene hans gikk med på en begrenset FBI-etterforskning for å undersøke anklagene mot dommerkandidaten.

Han har også vært svært kritisk til Kavanaughs konfronterende oppførsel i komitéhøringen.

– Vi kan ikke ha slikt i komiteen, sa Flake med adresse til Kavanaugh.

Han holdt deretter et følelsesladd innlegg om hvordan samarbeidsånden har forsvunnet i amerikansk politikk og sa at politikerne burde vise folket at de faktisk er villige til å samarbeide ved å se på saken en gang til.

TVILTE: Senator Jeff Flake (R) fra Arizona er den 56 år gamle Trump-kritikeren som fikk satt i gang hele den utvidede FBI-etterforskningen da han gjorde opprør i debatten om Kavanaugh i justiskomiteen sist fredag. Foto: Cliff Owen / AP

Det er imidlertid usikkert om Flake faktisk vil blokkere Kavanaugh i den endelige avstemningen.

Han er kritisk til Trump, men stemmer som regel for sakene presidenten foreslår.

Flake blir stadig kritisert av Trump, og stiller ikke til gjenvalg fordi de republikanske velgerne hjemme i Arizona er for positive til Trump til at han har en sjanse.

I oktober i fjor holdt han en flammende tale mot Trump i Senatet der han spurte hvor de ønsker å være når historiebøkene skal skrives, og ba dem våge å være kritiske til presidenten.

Men kritikerne av Flake mener det ofte blir med praten. De mener Kavanaugh-saken er Flakes mulighet til å vise USA at han mener det han sier.

Den 56 år gamle senatoren har kanskje egne politiske ambisjoner. Han er blitt nevnt som en mulig utfordrer til Trump i 2020, men vil neppe ha en sjanse slik ting er nå.

Kritikerne hans mener at Washington-yndlingen i stedet har ambisjoner om sitt eget talkshow på amerikansk TV.

De moderate republikanerkvinnene

Susan Collins fra Maine og Lisa Murkowski fra Alaska er som vanlig under press.

De to kvinnelige, republikanske senatorene er ofte i vinden ved kontroversielle avstemninger i Senatet.

De er blant mest moderate i sitt parti og har begge kritisert Trumps framferd i Kavanaugh-saken i sterke ordelag.

«Rett og slett galt» og «direkte skammelig» er ord de brukte for å beskrive Trumps kritikk av Christine Blasey Ford på et folkemøte i Mississippi på tirsdag.

Collins sa tidlig at hun ikke kunne støtte en høyesteretts-dommerkandidat som setter abortloven i fare. Hun har også bedt om at Julie Swetnick, som har anklaget Kavanaugh for å ha bidratt til at jenter på Yale ble så fulle at de fant seg i seksuelle overgrep, måtte bli intervjuet av FBI.

MODERATE REPUBLIKANERE: De republikanske senatorene Susann Collins (t.v.) og Lisa Murkowski (t.h.) er ofte i vinden ved kontroversielle avstemninger i Senatet. Foto: Drew Angerer / AFP

Murkowski var enig med Jeff Flake om at FBI måtte intervjue flere og utvide bakgrunnssjekken av Kavanaugh før hun ville bestemme seg.

Ingen av de to kvinnene er på valg til senatet i år.

Nå blir de imidlertid bombardert av e-poster og telefoner fra velgere og interessegrupper på begge sider av den opphetede Kavanaugh-debatten.

– Jeg tar alt med når jeg skal bestemme meg, sa Murkowski torsdag, mens Collins har vært nokså taus.

I hennes hjemstat viser målinger at et flertall i folket er imot at Kavanaugh blir godkjent.

DEMOKRAT: Lobbygrupper som er for og imot Kavanaugh, med Judicial Crisis Network og ACLU i spissen, bruker store penger på reklamefilmer for å presse Joe Manchin til å stemme den ene eller den andre veien. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Demokrat med kniven på strupen

Joe Manchin (D) fra West Virginia fra Nord-Dakota står kanskje overfor det aller vanskeligste valget når det gjelder Kavanaugh.

For to år siden slo Donald Trump Hillary Clinton med 42 prosentpoeng ved presidentvalget i West Virginia.

I en måling ligger Manchin an til å vinne klart over sin motkandidat i november, om han stemmer for Kavanaugh. Stemmer han mot, leder han bare med to prosentpoeng.

Lobbygrupper som er for og imot Kavanaugh, med Judicial Crisis Network og ACLU i spissen, bruker store penger på reklamefilmer for å presse Manchin til å stemme den ene eller den andre veien.