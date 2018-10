– Rapporten ser ut som en uferdig etterforskning, sier Demokratenes Dianne Feinstein.

– Rapporten ser ut som en uferdig etterforskning, sier Demokratenes Dianne Feinstein.

FBIs Kavanaugh-rapport skal ifølge lederen av Senates justiskomite slå fast at det ikke finnes tegn på at Kavanaugh oppførte seg upassende. Det melder nyhetsbyrået Ap.

Formannen i Senatets justiskomite, republikaneren Chuck Grassley fra Iowa, sa at det ikke var noen bekreftelse på beskyldningene om sexovergrep begått Brett Kavanaugh. Han er kandidat til den amerikanske høyesterett. Senatskomiteen fikk tidligere i kveld en rapport fra FBI.

– Kan ha lagt bånd på undersøkelsen

Demokratenes største innvending mot undersøkelsen fra FBI var at det ikke var intervjuet nok personer. Demokratenes Dianne Feinstein mener at Det hvite hus kan ha lagt bånd på undersøkelsen om president Donal Trumps favoritt til høyesterett.

– Jeg har nå mottatt en brifing fra FBIs etterforskning om dommer Kavanaughs bakgrunn. Det er ingenting der som vi ikke allerede vet om, sa Grassley i en uttalelse som er gjengitt i avisen The Hill i kveld.

Grassley sa også at denne etterforskningen ikke fant bevis om dårlig oppførsel fra dommer Kavanaugh. Jeg kommer til å gi min stemme til Kavanaugh, sier Grassley.

Grassley snakket etter at han ble brifet av Senatets medlemmer som hadde fått se rapporten.

– Finnes ikke bevis

– FBI kunne ikke finne noen andre vitner som kan bekrefte påstandene, og det finnes ikke noe bevis fra tidspunktet, sier Grassley.

– FBI kunne ikke finne noen andre vitner som kan bekrefte påstandene, og det finnes ikke noe bevis fra tidspunktet, sier Chuck Grassley som leder Senatets justiskomite. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Demokratene har tidligere kritisert FBIs bakgrunnssjekk av Kavanaugh for å være for snever. De mener de ikke har snakket med mange mulige vitner, skriver Ap.

Det hvite hus avviste Demokratenes kritikk av måten FBI har gått inn i påstandene om overgrep begått av Høyesteretts-kandidaten Brett Kavanaugh.

Beskyldes av tre kvinner

President Donald Trump, som presser på for å få sin kandidat igjennom sa i en tweet i dag at påstandene mot Kavanaugh var usanne.

Tre kvinner har beskyldt Kavanaugh for seksuelle overgrep i tre ulike hendelser på 1980-tallet. Kavanaugh, som er Trumps nominerte til Høyesterett, benekter alle påstandene.

FBI gjenåpnet sist uke bakgrunnsgranskingen av Kavanaugh for å undersøke anklagene om at han begikk seksuelle overgrep på 1980-tallet.

Granskingen ble bestilt av Det hvite hus sist fredag på justiskomiteens anmodning. FBI fikk en uke på seg, og i går kveld var rapporten klar. Senatorene skulle få lese den i et sikret rom i dag.

Godtok krav om gransking

Kavanaugh har benektet anklagene som er rettet mot ham. Republikanerne, som har flertall i Senatet, godtok kravet om en ny gransking etter at psykologiprofessor Christine Blasey Ford vitnet i justiskomiteen forrige uke.

Der fortalte hun at Kavanaugh utsatte henne for et voldtektsforsøk da han var 17 og hun var 15. FBI har ikke avhørt Ford, ifølge hennes advokat. FBI har imidlertid snakket med den andre kvinnen, Deborah Ramirez, som hevder Kavanaugh forgrep seg på henne i

studietiden.

– For snever undersøkelse

– Jeg kan ikke snakke om detaljene i den konfidensielle rapporten, men jeg vil gjerne si at det mest bemerkelsesverdige i den er hva som ikke står der, sier senatsmedlem Dianne Feinstein for Demokratene.

Også senatsmedlem Chuck Schumer er kritisk til det han mener er en for snever undersøkelse.

– Jeg er også uenig med herr Grassleys påstander om at det ikke finnes noe spor av upassende oppførsel i dokumentet.

Vi krever at det hemmeligstemplede dokumentet offentliggjøres. Hvorfor skal ikke folket også få fakta? spurte Schumer retorisk.