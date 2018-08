Fire personer i Norden truffet av lynet

De to finske brødrene hadde gått ut for å varme opp en badstue utenfor sommerhuset da søsteren deres hørte en eksplosjonslignende lyd.

Etter smellet fant hun sine to brødrene liggende livløse på bakken. Kvinnen kontaktet ambulansen umiddelbart.

Lynet ble ledet gjennom treet

De to mennene skal ha ligget i nærheten av et tre. Da politiet kom til stedet oppdaget de at treet var skadet av lynnedslaget.

Politiet tror lynet ble ledet gjennom treet, og videre gjennom bakken til der brødrene stod, ifølge SVT.

Det elektriske sjokket skal ha vært så kraftig at de to døde umiddelbart.

Kom ikke tilbake etter tur

I Sverige kom to kvinner aldri tilbake fra en tur i Kvicksund fredag morgen. Kvinnene ble funnet liggende på bakken.

Én av kvinnene, en dame i 40-årene, lå bevisstløs på bakken og ble sendt til sykehuset.

Den andre kvinnen var i 50-årene og var død da de ble funnet.

– Årsaken var ifølge en lege lynnedslaget, sier Martin Detterström i politiet i Region Öst til SVT.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Kartet viser hvor kvinnene og mennene ble truffet av lynet i Sverige og Finland denne uken.

Flere titalls tusen lynnedslag

Det har vært en elektrisk uke i både Finland og Sverige.

Særlig Finland har vært kraftig rammet av tordenvær denne uken.

Torsdag og fredag skal opp til 54 000 lynnedslag slått ned i landet, ifølge finske meteorologer.

Mennesker dør sjeldent av lynnedslag. I Finland dør i gjennomsnitt én person annethvert år, ifølge SVT.

Risikoen for at du skal bli truffet av lynet i Norge hvert år er nesten lik null, det vil si på 0,0007 prosent.