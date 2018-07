Frykter mange branner i skog og mark

Tørken har gitt brannvesenet i Sør-Norge mange travle dager i sommer. Med et nytt tordenvær på vei venter de enda flere skogbranner gjennom helgen.

– Ja, vi er bekymret for det. I tillegg til mennesker i utmark er det lyn og torden som er den store årsaken til skogbrann, nesten uten unntak.

Det sier Trond Bekken, som er beredskapssjef i Drammensregionens brannvesen.

Trenger langvarig vanning

Lynnedslag har allerede startet flere skogbranner i år. Selv om det er meldt regn i løpet av helga må det komme mye nedbør over lang tid for å hjelpe mot tørken.

– Dette demper nok brannfaren midlertidig, men om den blir varig er det store spørsmålet. Blir nedbøren for kraftig vil den ikke trenge særlig ned i rotsystemet, men flyte opp og fordampe igjen, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

Økende fare i vest

Selv om det regnet på tirsdag og onsdag, var det ikke nok nedbør til å dempe brannfaren på Vestlandet. Torsdag ble varselet for Hordaland oppjustert til stor skogbrannfare i hele fylket. Faren øker fortsatt.

Område rammet av en tidligere skogbrann, som ble oppdaget av brannflyet. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Også for Rogaland er skogbrannfaren stor. For dette fylket ble varselet oppdatert onsdag. Også her har det kommet en god del nedbør, men ikke nok til å senke faren for skogbrann vesentlig.

Lørdag er det ventet vindøkning. I fjellet i Sør-Norge kan vinden komme opp i både stiv- og sterk kuling på de øverste toppene.

Utvider skogbranntropp

Nå trener brannvesenet i Drammen opp sin nye skogbranntropp, bestående av 20 ekstra personer som kan tilkalles ved behov. For å kjempe mot skogbrannene har brannfolkene behov for store mengder med utstyr.

BEREDT: Beredskapssjef i Drammensregionens brannvesen Trond Bekken mener de er klare for å håndtere flere skogbranner. Foto: Anders Martin Helle / NRK

– Å få fram vann er helt essensielt. Vi har bærbare pumper som kan fraktes på ryggen. Meiser vi kan lesse slanger på og gå med over lengre strekk, forklarer Bekken.

Hyller hjelpen fra lufta

Etter forrige runde med lynnedslag og påfølgende branner i skog og mark har mange lært. Brannvesenet flere steder i Sør-Norge sier at de stiller bedre forberedt denne gang.

– Vi har satt skogbrannutstyret klart og lett tilgjengelig, forteller Ole Nomél, som er beredskapsleder for brannvesenet i Halden.

SPESIALUTSTYR: Både klær og utstyr spesifikt for skogbranner ligger klart hos Drammensregionens brannvesen. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Selv om de er flere på bakken og regnet har uteblitt, er Bekken fornøyd med hjelpen fra oven.

– Helikopterberedskapen vi har i Norge er helt uten sidestykke. Nå er det et tjuetalls helikopter vi kan bruke nasjonalt. Det har i visse tilfeller vært helt avgjørende hvor kjapt man har fått disse på plass.