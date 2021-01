Fire mistet livet i snøkaos

Ifølge Spanias meteorologiske institutt har det snødd mer enn på 50 år i landet, i hovedstaden Madrid hadde det falt over en halv meter snø. Det har ført til store problemer på 400 av landets hovedveier.

Madrids parker ble stengt, og folk ble oppfordret til å holde seg hjemme. Ifølge lederen for redningstjenesten i byen sto over 1.000 biler lørdag bom fast langs ringveiene rundt byen, samt på hovedveien sørover.

Militæret ble kalt inn for å redde folk ut av bilene sine som satt fast. Over 20 provinser i Spania er fortsatt i høyt beredskapsnivå på grunn av snøværet, ifølge avisen El Pais.

Ulykker

Alle avganger og ankomster ved Madrids internasjonale flyplass ble stanset fredag kveld, og mannskaper har siden jobbet på spreng for å holde rullebanene fri for snø og is.

Jernbaneforbindelsen mellom hovedstaden og de østlige delene av landet er også stanset.

Langs spanske veier ble det meldt om utallige ulykker, og sommerdekk førte til at mange ble sittende i timevis i bilene sine og vente på hjelp. Tusenvis av andre ventet lørdag på andre døgnet på tog og fly som verken kom eller gikk.

Fire døde

I Toledo sør for Madrid ble hæren satt inn for rydde veiene, og biler uten vinterdekk eller kjettinger fikk kjøreforbud.

Snøværet har hittil krevd fire menneskeliv, blant dem et par som satt i en bil som ble tatt av flomvann nær Fuengirola i Andalucía-regionen.