Det snakkes åpenlyst om å kaste ham som partileder. Hvis det var valg i dag, ville den britiske statsministeren ikke ha blitt valgt inn i parlamentet. Hvor lenge kan fenomenet Boris Johnson overleve?

Valgnederlag i dag?

I morgen holdes det suppleringsvalg i en valgkrets Det konservative partiet alltid har vunnet. Parlamentsplassen ble ledig da Owen Paterson trakk seg som følge av lobbyskandalen i november.

Paterson var tatt i ulovlig lobbyvirksomhet og etikkomiteen ville suspendere ham. Men istedenfor å stemme for suspensjon, beordret statsminister Boris Johnson de konservative politikerne til å stemme for å endre etikkreglene. Kritikken som fulgte ble så øredøvende at Paterson valgte å trekke seg.

Han var North Shropshires parlamentsmedlem i 24 år. Nå er setet hans ledig.

Men det er langt fra sikkert at Det konservative partiet gjenvinner det. Meningsmålinger viser at Liberaldemokratene kan komme til å overta dette historisk konservative setet.

Owen Paterson gikk av som parlamentariker etter lobbyskandalen. Nå skal plassen hans fylles av noen andre, men blir det en konservativ politiker? Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Det blir i så fall et skikkelig nederlag for Boris Johnsons konservative parti. Velgere sier de har fått nok av at regjeringspartiet tar seg til rette og bryter sine egne regler.

Det tar oss til den neste krisen.

Partygate

Feststemningen var høy i regjeringsapparatet før jul i fjor. Da var landet mer nedstengt enn noe annet land i Europa. Fester var ikke lov. Alfa-varianten av koronapandemien hadde nettopp blitt oppdaget. Det var knapt lov til å møte mennesker overhodet.

Men nå er det lekket informasjon om minst sju fester som regjeringsapparatet tillot seg i denne perioden.

Opp mot 50 mennesker skal ha vært til stede på den mest omtalte av festene i Downing Street. En video der statsministerens rådgivere tøyset med festen førte til at den ene rådgiveren trakk seg.

På en annen tilstelning holdt Boris Johnson selv quiz. Den ble riktignok holdt digitalt, men bildene viser at to kolleger satt rett ved siden av ham. I andre rom i Downing Street skal grupper av ansatte ha sittet sammen over datamaskiner og svart på quizen. De skal ha bli bedt om å ta bakdøra på vei ut.

Og den siste avsløringen i rekken er et bilde publisert av The Daily Mirror. Bildet viser 24 mennesker på fest i Det konservative partiets hovedkvarter den 14. desember i fjor. Blant dem flere av statsministerens rådgivere.

De står tett i tett, mange med et glass i hånda. Fingermat står plassert på bordene rundt. En politiker på bildet har trukket seg fra sitt verv i bystyret i London etter publiseringen.

Tilliten til regjeringen har rast. Oppslutningen om partiet likedan. Og også Boris Johnsons personlige popularitet. Det ser ut til at regjeringens regler for befolkningen ikke gjelder for regjeringen selv.

Opprør i egne rekker

Tirsdag kveld stemte 101 konservative politikere mot Boris Johnsons koronarestriksjoner i England. Det er det største opprøret mot regjeringen siden valget i 2019 og mye større enn ventet på forhånd.

Avstemningen tirsdag kveld var et større nederlag for statsministeren enn noen hadde spådd på forhånd. Foto: - / AFP

Det ble likevel flertall for å innføre vaksinepass, økt munnbindbruk og vaksinasjonskrav for helse- og omsorgsarbeidere - takket være opposisjonens støtte.

Boris Johnson hadde personlig prøvd å overtale politikerne til å støtte forslaget på forhånd. Det lyktes han dårlig med. Tilliten til ham er dalende også blant hans egne.

Nå snakkes det åpenlyst om muligheten for å utfordre hans lederskap i partiet. Et slikt forslag må støttes av minst 54 konservative parlamentsmedlemmer. Når nesten 100 nå stemte imot hans koronatiltak, kan et slikt antall virke innenfor rekkevidde.

Frem til nå har ikke mange nok støttet en slik mistillit. Det blir blant annet forklart med at ingen er så god som Johnson til å drive valgkamp. Og det fins ikke gode nok alternative kandidater.

Rekordhøy prisstigning

Inflasjonen i Storbritannia var det høyeste på ti år i november måned. Prisene steg med 5,1 prosent, og det merkes på lommeboka. For prisene stiger fortere enn folks lønninger.

Transport, strøm og gass var blant de tingene som økte mest i pris. Men også mat og drikke, klær og tjenester er blitt merkbart dyrere for folk. Det svir særlig for de med lite fra før. Storbritannia er et forskjellssamfunn. Mange er fattige og de blir stadig fattigere.

Det er et problem for en statsminister som ble valgt på løfter om å bedre levekårene til folk som sliter. I valget i 2019 stemte mange konservativt for aller første gang. Det sikret Johnsons store flertall i parlamentet.

Men hvis disse velgerne ikke får de arbeidsplassene, toglinjene og et løft i levekår som lovet, er det langt fra sikkert at de stemmer konservativt igjen. Når de i stedet opplever at alt blir dyrere, kan det slå tilbake på ham som kom med løftene om bedre tider.

Oppussing av statsministerboligen

Før helgen ble Det konservative partiet ilagt en bot på nesten 200 000 kroner i forbindelse med oppussingen av statsministerboligen. Tilsynet som passer på at pengebidrag til politiske partier blir korrekt håndtert har gransket oppussingen og er langt fra fornøyd. Heller ikke med statsministeren selv.

Boris Johnson har sagt at han ikke vet noe om hvem som betalte for den rådyre oppussingen. Men undersøkelsene fra tilsynet viser at Johnson skal ha sendt meldinger direkte til donoren der han ber om mer penger til oppussingen.

Opposisjonen spør direkte om Boris Johnson er en løgner. Det er ikke første gang en slik beskyldning treffer den britiske statsministeren.

En demonstrant holder opp en plakat som tydelig viser hans mening om statsminister Boris Johnson. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Lederen av tilsynet er så provosert over Johnsons oppførsel at han vurderer å trekke seg. Statsministerens talsmann nekter for at Johnson har løyet. Men er det noe man kan tro på?

Eksplosiv smittespredning

Ett år etter de mulig ulovlige julefestene i Downing Street er det jul igjen. Alfa er byttet ut med omikron.

Smittespredningen i Storbritannia er enorm. Onsdag så britene det høyeste smittetallet noen gang gjennom pandemien med nesten 80 000 nye smittede. Noen restriksjoner er innført til store protester, men fortsatt har England noen av de mest forsiktige restriksjoner i Europa.

Flere helsetopper ber om strengere restriksjoner. Avstandskrav og personbegrensninger fins foreløpig ikke. Skottland innførte denne uka en begrensning på tre husstander som kan samles innendørs, men i England er det foreløpig fritt frem.

Regjeringen skal slite med å få støtte fra sine egne for å innføre flere innskrenkninger av folks friheter. Det er upopulært å ramme både bedrifter og folk økonomisk med nye regler som begrenser aktivitet.

Dette er ikke Nazi-Tyskland, sa den konservative parlamentarikeren Marcus Fysh da han snakket med BBC om innføringen av vaksinepass denne uka. Uttalelsen har vakt sterke reaksjoner. Han mener tiltakene som nå er innført i England passer bedre i et slikt autoritært regime.

Men autoritet er ikke det Boris Johnson har mest av akkurat nå.