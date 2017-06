Feriefavoritt bader i søppel

Søppelmennene streiker i Hellas. Det gjør at det ikke bare er Middelhavet turister bader i når de besøker Athen i juni-måned.

Den siste uken har det blitt stadig mer søppel i gatene, skriver BBC.

Flere øydestinasjoner som blant annet Korfu er også berørt av søppelkaoset.

Frykt for å miste jobben

Årsaken til streiken er at renovasjonsarbeiderne frykter 10.000 ansatte vil miste jobben når kontraktene deres løper ut.

Fagforbundet POE-OTA krever at samtlige kontrakter skal fornyes, og at alle skal bli fast ansatt.

DEMONSTRASJON: Renovasjonsarbeiderne frykter for å miste jobben. Torsdag eskalerte protestene. Foto: Aris Messinis / AFP

Innenriksminister Panos Skourletis lovte først at dette skulle skje, men trakk siden løftet.

Torsdag eskalerte streiken, da demonstranter tok fyr på søppel utenfor det greske utenriksdepartementet, og kastet maling på veggene.

En kommuneansatt ligger på bakken blant opprørspoliti utenfor parlamentet i Athen. Foto: Costas Baltas / Reuters

Samtidig som feriesteder bader i søppel forventes varmen å stige. I dag er det 32 grader i Athen ifølge yr.no, men de kommende dagene skal det bli varmere.

BBCs korrespondent Kostas Kallergis skriver at det er umulig å ikke legge merke til alt søppelet i gatene, og at «fotgjengere holder seg for nesen når de går forbi tårnene med søppel».

SVT skriver at myndighetene i Athen nå har bedt innbyggerne om å ikke legge søppel på gatene. Dette for å bevare bybildet når byen går inn i årets travleste turistperiode.

Innenriksminister Skourletis' foreløpig siste tilbud til fagforbundet var å tilby 2.500 av renovasjonsarbeiderne fast jobb.

Myndighetene i Athen ber nå innbyggerne om å ikke kaste søppel på gatene. Slik vil de bevare bybildet. Foto: Eleftherios Elis / AFP

Trendy destinasjon

Selv om Hellas ikke lenger er like populært som det en gang var blant nordmenn, er Athen ifølge Momondo årets mest trendy reisedestinasjon.

En undersøkelse av 1000 nordmenn og en analyse av reisedata for sommermånedene viser at Athen har fått hele 41 % flere søk i år sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge hotell- og reisesøkesiden.

Med andre ord er det fare for at mange nordmenn må klype seg for nesen på ferien i sommer.