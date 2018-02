Ferge forsvunnet med 22 skolebarn

En katamaran ved navn «The MV Butiraoi» har nå vært savnet i 13 dager med 88 mennesker ombord etter at den har sunket i Stillehavet.

22 skolebarn var også med på fergen, og det fryktes at disse nå kan være blant de døde, skriver The Guardian. Ti av dem skal være i barneskolealder, mens 13 av dem er High School-elever.

Fergen la ut fra laguneøyen Nonouti i øystaten Kiribati 18. januar, hvor den skulle på en to dagers tur med kurs mot Betio, den største bydelen i Kiribatis hovedstad.

Båten kom aldri i land 20. januar.

Syv personer reddet

Søndag ble syv personer observert fra et luftfartøy midt ute på havet.

Fem voksne, en 14-åring og et spedbarn satt tett sammen i en liten livbåt, hvor de hadde drevet rundt på havet i fire dager uten vann i stekende sol, skriver The Independent.

I båten skal de ha hatt tepper som de brukte til å skjerme seg mot solen.

Livbåten ble funnet over 180 kilometer fra nærmeste øy og de overlevende ble etter kort tid hentet av en fiskebåt, etter å ha fått mat, vann og radio senket fra militærflyet.

Det var ikke tegn til andre overlevende, men søket pågår fortsatt.

REDDET: Fem voksne, en 14-åring og et spedbarn hadde klart å komme seg i en livbåt da fergen sank. Foto: Handout / AFP

Oberst Darryn Webb forteller The Independent at de overlevende skal ha hatt liten tid på å reagere da fergen sank.

– Det ble også funnet skraprester i området som trolig stammer fra fergen. Det er foreløpig uklart hva som har fått fergen til å synke, sier Webb.

De overlevende skal nå avhøres om hendelsen før det skal avgjøres om søket skal fortsette.

Australske og amerikanske redningsgrupper har også sluttet seg til søket, foreløpig uten hell.

Myndighetene får sterk kritikk

Øygruppens president Taneti Maamau sier at myndighetene og redningsmannskap ikke ble kjent med det forsvunne fartøyet før 26. januar - over én uke etter at den la fra land.

– Vi har også kommet frem til at fergen ikke var sjødyktig da den la ut, sier presidenten til Radio New Zealand, og legger til at de har innført en nasjonal uke med bønn for de savnede.

MULIG KRIMINELT: Nonoutis president Taneti Maamau har fått kraftig kritikk for håndteringen av den forsvunnede fergen. Flere mener det kan foreligge kriminelle handlinger. Foto: Seth Wenig / AP

Myndighetene har fått heftig kritikk fra blant annet familiene til de savnede, der det tok nasjonale tjenestemenn seks dager å ringe til Fiji og New Zealand for hjelp til luftsøk og ekstra redningsgrupper.

Radiokanalen skriver at flere mener myndighetene burde forhindret at det la ut ettersom den ikke var i god nok stand for å krysse havet.

President Maamau holdt nylig en ny tale, der han lovet at de skulle starte en full etterforskning.

– Vi føler med hele folket i Nonouti i tillegg til andre som måtte bli preget av dette. Vi skal gjøre alt i vår makt for å finne de gjenværende passasjerene, sa Maamau.

– Dette er en katastrofe – både med tanke på hvor mange som er forsvunnet og med dem som blir preget, sier tidligere president Anote Tong til ABC.

Han har også bedt om en grundig etterforskning av hendelsen, der han legger til at det kan foreligge straffbare konsekvenser for de ansvarlige dersom det foreligger noen form for uaktsomhet.