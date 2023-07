Fant massegrav i Sudan

De 87 skal alle være del av masalittfolket, som i stor grad er hjemmehørende i Darfur.

Ifølge Reuters skal det være informasjon som peker i retning av at det er den paramilitære gruppen RSF (Rapid Support Forces) og deres allierte som står bak massedrapet, som skal ha skjedd mellom 13. og 21. juni.

– Jeg fordømmer på det sterkeste drap av sivile og jeg er videre forferdet over den skjødesløse behandlingen av de døde, deres familier og lokalsamfunn, uttalte FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk, torsdag.

Ifølge FN skal RSF ha beordret lokale til å begrave de døde.

Frykter borgerkrig

15. april brøt det ut blodige kamper rundt hovedstaden Khartoum mellom regjeringsstyrker og den paramilitære gruppen RSF, ledet av hver sin general.

Røyk stiger til værs over Sudans hovedstad Khartoum under kamper mellom regjeringshæren og militsgruppen RSF i juni. Foto: AP

– Ingen vinner denne krigen, sier Munzoul Assal til NRK. Han er professor på Universitetet i Khartoum og gjesteforeleser på Universitetet i Bergen.

Han mener at det ikke er håp for at den ene parten vinner over den andre.

– Det burde vært forhandlinger rundt bordet. Jo lenger det tar, jo verre og komplisert blir det for sivilbefolkningen.

Assal som til vanlig bor i Khartoum ble vitne til de harde kampene i ni dager, før han og familien greide å flykte til Port Sudan.

I dag er han i Bergen som gjesteforeleser. Han frykter at det kan bli en borgerkrig i hjemlandet hans.

Den samme bekymringen deler også FN, som frykter det kan destabilisere hele regionen.

Harde kamper

Rundt 3000 personer er blitt drept på grunn av kamper mellom den paramilitære gruppen RSF og Sudans regjeringshær

En båt er full av flyktninger fra Sudan. Over 2 millioner mennesker er drevet på flukt, mener FN. Foto: Vegard Tjørhom

Flere våpenhviler har vært brutt. FN sier at over 2 millioner er drevet på flukt.

Ifølge AFP ble 22 personer drept og et høyt antall personer ble skadd i et luftangrep på et boligområde søndag.

Området som ble rammet bærer navnet Dar al-Salam, som betyr Fredens Hus.

Det ligger i byen Omdurman, som er i nærheten av hovedstaden Khartoum.