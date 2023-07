Familien i sentrum, bare ikke Putins egen

– Jeg diskuterer aldri familien min med noen, sa Putin i 2015 under en av sine maraton-pressekonferanser.

Men han sa faktisk noe mer. De to døtrene bor i Russland og har studert bare her. De snakker tre språk flytende og Putin er en stolt far. Men han nevner aldri deres navn, angivelig for å beskytte familien.

Vladimir Putin ble fotografert alene under den ortodokse julemessen i Bebudelseskatedralen i Kreml 6. januar. Foto: Kremlin.ru/Mikhail Klimentjev/Sputnik

På den russiske julaften 6. januar stod Vladimir Putin mutt putt alene i en av Kremls kirker og stirret på ikonene. Ingen av hans nærmeste var i nærheten. Er det fordi ingen vil være sammen med ham, spekulerer folk. Eller i hvert fall ikke vil synes sammen med ham?

Putin så svært tenksom ut under julemessen. Foto: Kremlin.ru/Sputnik / Mikhail Klimentjev

Litt vet vi om døtrene, fordi også russiske journalister er nysgjerrige. Den eldste, Maria Vorontsova, er 37 år og endokrinolog, det vil si spesialist på hormonsykdommer.

Den yngste, Katerina Tikhonova, er 35 og mest kjent som tidligere akrobatisk rock’n-roll-danser på verdensnivå. Men hun leder også et institutt for kunstig intelligens på Moskva-universitetet.

Putin har så vidt nevnt at han har barnebarn, og døtrene har trolig ett barn hver.

Katerina Tikhonova og Dmitrij Aleksejev i verdensmesterskapet i akrobatisk Rock’n Roll i Moskva i oktober 2016 Foto: Jevgenij Bijatov / RIA Novosti

Småbarnsfar?

Med så mye hemmelighetskremmeri, må det bli rykter. For Putin ble jo skilt fra døtrenes mor i 2013. Så er han god venn med en tidligere olympisk mester i rytmisk sportsgymnastikk, Alina Kabajeva.

Den sveitsiske avisa Sonntags Zeitung skrev i fjor at Kabajeva fødte to sønner som begge er Putins barn, i 2015 og 2019. Den ene skal være født i Sveits, den andre i Moskva. Men begge skal ha blitt tatt imot av en russisk-født gynekolog som har kjent Putin fra tenårene i St. Petersburg.

Blant dem som gjengir disse ryktene er det russiske gravenettstedet The Insider, som har samarbeidet med gravejournalister i The Bellingcat, BBC og Der Spiegel om store avsløringer.

Hvis ryktene stemmer, er den russiske presidenten småbarnsfar til to gutter på rundt 4 og 8 år.

Alina Kabajeva blir tatt i mot av president Vladimir Putin i Kreml etter OL-seier i rytmisk sportsgymnastikk i Athen. Foto: Reuters/ITAR-Tass

For ordens skyld, Kremls pressetalsmann avviste i 2015 at Putin hadde fått en sønn.

Men Kabajeva er tilbake fra sitt eksil i Sveits, og gravejournalister i gruppa Projekt har sannsynliggjort at hun og presidenten har hus like ved hverandre i en nasjonalpark i Valdaj, midt mellom Moskva og St. Petersburg.

Så kan en spørre, hvilken forskjell gjør det hvor mange barn han har?

Synkende folketall

Det er interessant fordi folk, jeg også, gjerne vil forstå mest mulig rundt hvem denne autoritære presidenten er – innerst inne.

Står han der og nærmest nøder Russlands kvinner om å føde flere barn, samtidig som han ikke vil vise fram sine egne? Enten det nå er to, fire eller enda flere, slik noen tror.

Vladimir Putin med døtrene da de var helt små. Foto: UKJENT

I den nasjonale sikkerhetsstrategien fra juli 2021 lister Putin opp de viktigste prioriteringene.

Prioritet nummer én er «å redde det russiske folk». Alt som kan «øke fødselsratene» topper listen over oppgaver for å bedre den nasjonale sikkerheten.

Det ble over en halv million færre russere i 2022, og det største problemet er at det fødes for få.

Propaganda-malerier

Jeg må ta en liten avstikker her. For ganske så tilfeldig en søndag havnet jeg midt i en maleriutstilling med tittelen «Familien – Russlands sjel».

I utkanten av Moskva ligger Tsarytsina-parken med et palass som ble beordret bygd av keiserinne Katarina den store i 1775. Palasset ble aldri ferdig i hennes levetid, faktisk ikke før i 2007.

Da jeg jobbet her på 1990-tallet var husene bare ruiner, nå er de restaurert som et minne om det russiske imperiet. Men altså, utstillingen:

Spesielt ett maleri fanget min oppmerksomhet. En prest med sju barn og kone rundt seg, fra 2023. For ja, russiske prester kan ha kone og barn hvis de ordineres etter å ha skaffet seg familie. Men ikke omvendt.

Ilja Ovtsjarenko: Prestens familie, 2023. Foto: Gro Holm / NRK

Og nå er jo kirken i front i kampen mot alle skeive og andre ikke-tradisjonelle parforhold. Skeive kan selvsagt ikke adoptere barn eller la seg kunstig befrukte her i Russland.

Et annet maleri, «Idyll», viser en familie ved en elv foran et nybygd tømmerhus på landsbygda. Visst finnes det bønder i Russland. Men der var påfallende få malerier fra urbane strøk og med den type unge, hippe voksne jeg ser daglig rundt meg i Moskva.

Som høyrepopulister i mange land, skuer kirken og Putin bakover for å finne svarene på hvordan framtida skal se ut.

Andrej Darejev: Idyll (nyere, men år ikke kjent) Foto: Gro Holm / NRK

En orden for mange barn

Det finnes mange ordener i Russland. En av dem heter «Foreldrenes ære» og gis til foreldre med sju eller flere barn. Via videolink fikk presidenten vist sin kjærlighet til slike utvalgte barnefamilier på Barnas dag 1. juni.

– Støtte til mødre, barn og storfamilier med mange barn, det er statens viktigste oppgave, sa landsfader Putin.

President Putin i videokonferanse med familier som har mer enn 7 barn 1. juni. Foto: Kremlin.ru

Og støtte, det får de. Blant annet såkalt «mødrekapital». Det vil si engangs utbetalinger ved fødsel. 75.000 kroner for første barn, så rundt 24.000 kroner for andre barn og enda mindre for tredje – hvis familien har tatt full pakke for de første barna.

Barnetrygden er ikke like generøs. Den er dessuten behovsprøvd.

Moderne med tre barn

Ifølge Verdensbanken føder russiske kvinner i snitt 1,5 barn. Det trengs 2,1 barn per kvinne for at folketallet ikke skal gå ned under normale forhold.

I fjor gikk folketallet i Russland ned med 550.000, året før med over 900.000. Det er sånt som skremmer ledelsen i Kreml.

Denne beregningen har sikkert ikke tatt hensyn til at mange hundre tusen, kanskje opp mot en million, har forlatt landet for å unngå at de eller deres kjærester blir sendt til Ukraina.

Viktoria og hennes to barn i Gorkij-parken i sentrum av Moskva. Hun regner med å få minst ett barn til. Foto: Gro Holm / NRK

Men Putin kan jo trøste seg med at blant middelklassen i Moskva er det på moten med tre barn. Det forteller Victoria på 37 år der vi møtes ved karusellen i Gorkijparken. Nå har hun to barn, men mannen vil gjerne ha fem. Alle vennene har tre, hevder hun.

Og de skal oppdras i tradisjonelle verdier. Det viktigste er å være veloppdragen og respektere foreldrene. Og Gud.

Presidenten nevnte hun ikke, men det sier seg selv.