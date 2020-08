Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det ble kalt «oppskriften på en katastrofe». Da koronapandemien rammet Brasil gikk alarmen blant de drøyt 13 millioner innbyggerne i landets fattigkvartaler.

Dette er områder der folk bor tett og hygienen er dårlig. Det finnes knapt noen normale helsetjenester. Og innbyggerne må ut og jobbe for å forsørge sine familier.

– Jeg ble lammet av frykt da pandemien startet, sier firebarnsmoren Andrea da Silva, som NRK møter i favelaen Rocinha i Rio:

Andrea da Silva fryktet det verste da koronapandemien rammet favelaen hun bor i. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Jeg gikk inn i en depresjon. Jeg var redd for alt: For viruset. For at familien skulle sulte. For vold og uro som følge av sykdommen. Jeg gikk inn i en mørk tunnel. Og jeg trodde ikke at jeg noen gang ville komme ut av den, sier hun.

Sterk solidaritet

Men Rocinhas befolkning er vant til å kjempe for å overleve. Og smittsomme sykdommer var de vant med lenge før koronapandemien rammet.

– Det viktigste vi har lært er å stå sammen. Og det har vært en enestående solidaritet under pandemien, sier lederen for beboerforeningen, Wallace Pereira.

– Beboerforeningen har innført smittevernregler. Vi har delt ut håndsprit til innbyggerne. Og vi har skaffet sponsorer som har delt ut mat til de fattigste. Og takket være folks disiplin og samhold har vi unngått den smittekatastrofen vi alle fryktet, sier han.

- Solidaritet og disiplin har forhindre et smittekatastrofe, sier favelaens leder, Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Et mirakel

– Jeg ser på det som et mirakel, sier Wallace Pereira, og smiler bak det svarte munnbindet.

– I et samfunn med mer enn 100.000 innbyggere har vi 61 døde og noe over 400 smittede. Det er mye mindre enn vi hadde ventet, understreker han.

Tall fra nettstedet Voz da communidade og andre kilder bekrefter at dødetallene i Rios favelaer er langt lavere enn fryktet. De ligger også lavere enn i samfunnet som helhet.

Og firebarnsmoren Andrea da Silva og hennes familie har greid seg bra gjennom krisa.

– Ingen er blitt syke. Og takket være enestående hjelp fra familie og venner har vi greid oss ganske bra. Men etter fem måneder med pandemi er jeg utslitt. Og for barna er det tungt, sier hun:

– Jeg er så lei av å være inne, sier Samuel (9). – Jeg vil gå på skolen. Jeg vil ut og leke med vennene mine. Men vi må bare være her.

Tiden går fryktelig sakte for ni år gamle Samuel da Silva i Rocinha. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Når tror du det blir som før?

– Kanskje ikke før neste år, sier han med trist stemme.

Penger fra staten

En viktig hjelp for Andrea da Silva og tusener av andre beboere i favelaen er den statlige nødhjelpen på 600 reais (nærmere 1000 kroner) i måneden.

Ordningen ble innført i april, og mer enn 65 millioner brasilianere har mottatt støtten.

En rapport fra Brasils Institutt for Økonomi» (IBRE), viser at utbetalingene har redusert tallet på ekstremt fattige i Brasil under pandemien.

Og en fersk meningsmåling fra Instituttet Datafolha viser at dette har ført til et kraftig oppsving i popularitet for landets omstridte president Jair Bolsonaro.

Men presidenten sier selv at Brasil ikke har råd til å fortsette slike utbetalinger – i hvert fall ikke på dagens nivå.

Stadig flere innbyggere i favelaen unnlater nå å bruke munnbind, selv om det er påbudt. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Faren er ikke over

Et annet faremoment for innbyggerne i Rocinha er at smittedisiplinen nå er synkende.

– Som du ser er det mange som ikke bruker maske, selv om det er påbudt i Rio, sier beboerforeningens leder.

– Folk holder ikke avstand, de arrangerer store fester, og de går rundt i kjøpesentre der det er masse folk.

– At det har gått bedre enn ventet til nå, er ingen garanti for at vi vil unngå den katastrofen mange har spådd, sier beboerleder Wallace Pereira.