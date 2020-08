Brasils Bolsonaro frir til de fattige

– Jeg mottar 600 reais (980 kroner) i måneden fra staten. Det har vært en svært viktig støtte under pandemien, sier gateselgeren Michel Souza til NRK her i Rio.

– Det overrasker meg at disse pengene kommer fra en regjering ledet av Jair Bolsonaro. Han har aldri vært opptatt av de fattige og deres vel og vel. Og jeg har aldri vurdert å stemme på ham.

– Vil du vurdere å stemme på ham etter dette?

- Regjeringens økonomiske nødhjelp har vært viktig under pandemien, sier gateselgeren Michel Souza i Rio. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Vel. Det skal mye til. Jeg har mye å utsette på ham. Men hvis dette er starten på en bedre politikk for de fattige, så vil jeg ikke utelukke det, sier gateselgeren.

Bolsonaro snudde

Koronakrisa rammet Brasil for fullt i midten av mars. Landet stengte ned, og det ble satt i verk en rekke økonomiske tiltak. Blant dem var et forslag fra regjeringen Bolsonaro om en utbetaling til de fattigste på 200 reais (325 kroner) i måneden.

Etter kraftige protester fra parlamentet ble beløpet økt til 500 reais. Men da kom Bolsonaro med det overraskende forslaget å heve summen ytterligere – til 600 reais pr. måned.

Ordningen ble i første omgang vedtatt for månedene april, mai og juni. Deretter ble den forlenget med to måneder frem til slutten av august.

Folk står i kø foran en bank i Rio for å ta ut den månedlige utbetalingen på 600 reais. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Det er banken Caixa Economica som administrerer utbetalingene. Den opplyser at 65,3 millioner av Brasils 212 millioner innbyggere har mottatt denne hjelpen.

Fattigdommen synker

Det har vært store tekniske problemer og mye kritikk knyttet til «Auxilio Emergencial», som nødhjelpen heter på portugisisk. Men undersøkelser viser at den har bidratt sterkt til å redusere fattigdommen i Brasil under koronapandemien.

En undersøkelse fra «Brasils Institutt for Økonomi», IBRE, viser at tallet på ekstremt fattige i Brasil nå er det laveste på 40 år.

Ifølge rapporten lever nå 3,3 prosent av landets innbyggere på mindre enn 1,9 dollar (ca. 17 kroner) dagen, som er FNs grense for ekstrem fattigdom. Før pandemien levde 6,5 prosent under denne grensen.

I rene tall har det vært en nedgang fra 13,5 til 6,9 millioner ekstremt fattige, viser undersøkelsen fra IBRE, som er en del av den velrenommerte Getulio Vargas-stiftelsen.

"Ut med Bolsonaro", står det på denne skjermen i Rio-bydelen Botafogo. Sist helg passerte Brasil 100.000 korona-døde. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

– Slår politisk mynt

President Jair Bolsonaro har fått voldsom kritikk for sine uttalelser og sin opptreden under pandemien. Dette har ført til at en stor del av middelklassen har vendt ham ryggen.

Men blant fattige velgere har han økt sin oppslutning, Det viser blant annet undersøkelser fra instituttet Datafolha.

Og observatører her i Brasil spør seg om venstresidens posisjon blant landets fattige nå for alvor er truet. En av dem er André Singer, professor i statsvitenskap med São Paulo-universitet:

– Det er helt tydelig at regjeringen har bestemt seg for å slå politisk mynt på det som nå skjer, sier professoren i et intervju med avisen O Globo. Han viser blant annet til president Bolsonaros reise i det fattige Nordøst-Brasil nylig:

– Bolsonaro har aldri hatt noe nært forhold til Nordøst-Brasil. Det synes klart at noe er i ferd med å skje, sier professor André Singer.

TWEET: President Bolsonaro på besøk i Campo Alegre de Lourdes i den nordøstlige delstaten Bahia i slutten av juli

Trussel mot venstresiden?

Professor Singer var tidligere pressetalsmann for Lula da Silva, Brasils president fra 2003–2011. Lula og arbeiderpartiet PT har sitt politiske grunnfjell blant Brasils fattige, og mange spør seg nå om Bolsonaro-regjeringens politikk er i ferd med å overta dette hegemoniet:

– Det som skjer nå kan være starten på noe som kan true venstresidens stilling blant de fattige. Men jeg vil ta alle forbehold. For dette er en prosess med stor usikkerhet, sier professoren.

Og en viktig faktor er hva som skjer videre med de økonomiske utbetalingene under pandemien. Presidenten sier det ikke er grunnlag for å fortsette de store utbetalingene som nå pågår.

Og fortsatt er det usikkert hva som skjer med regjeringens planlagte sosialprosjekt «Renda Brasil». Det skal etter planen erstatte Lulas prestisjetunge Bolsa Familia, som fortsatt er et viktig grunnlag for venstresidens popularitet.

