100.000 mennesker er døde av korona i Brasil

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Fryktelig trist. En stor tragedie, sier den 27 år gamle Vinicius Marques. Han er daglig leder for en gatebar som selger fruktjuice i bydelen Copacabana her i Rio de Janeiro.

– Hundre tusen er et så stort tall at det er umulig å fatte hvilke lidelser som ligger bak det, sier han til NRK.

Både han og familien har holdt seg friske under pandemien. Men de økonomiske tapene har vært store.

– Vi har vært nødt til å si opp flere ansatte. I en periode måtte vi holde helt stengt.

Vinicius Marques frykter at situasjonen blir prekær resten av året. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Og fortsatt er omsetningen under halvparten av det normale. Dessverre tror jeg at det vil fortsatte slik resten av dette året, sier han.

Første offer

Brasil fikk sitt første dødsoffer for korona den 16. mars. Det var en 62-årig mann fra São Paulo som døde etter at han ble lagt inn på et sykehus i byen med store pustevansker.

Landets største by, São Paulo, var også det første episenteret for pandemien her i Brasil. I tillegg var det store utbrudd i Rio de Janeiro, Amazonas og i den nordøstlige delen av landet.

I løpet av tre måneder steg tallet på koronadøde i Brasil til 50.000. Og i dag, knapt to måneder senere, er altså tallet fordoblet til 100.000, ifølge nettstedet Worldometer.

De siste ukene har smittespredningen vært størst i de sørlige og sentrale delene av landet, mens det har vært bedring i flere andre områder.

En gruppe aktivister i Rio markerer at tallet på korona-døde i Brasil har passert 100.000. Foto: RICARDO MORAES / Reuters / NTB Scanpix

Ingen smittetopp

De siste seks ukene har tallet på nye dødsofre i Brasil ligget på gjennomsnittlig mer enn tusen pr. dag – det høyeste tallet i verden, ifølge Worldometer. Den gode nyheten er at tallet er stabilt. Den dårlige nyheten er at det ikke synker.

– Vi vet ikke når dette vil stanse. Kanskje får vi 150.000 eller 200.000 dødsofre. Bare tiden vil vise, sier legen Alexandre Naime til nyhetsbyrået Reuters. Han er leder for smitteavdelingen ved Universitetssykehuset i São Paulo.

Denne helgen har Brasil også passert 3 millioner registrerte koronasmittede. I rene tall er det bare USA som har flere døde og smittede.

Brasil har dermed mer enn 7 prosent av verdens koronadøde, mens landets folketall utgjør 2,7 prosent av verdens befolkning, skriver avisen Folha de São Paulo.

Stadig flere trosser forbudet mot å oppholde seg på Rios strender. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Livet går videre

Brasils president Jair Bolsonaro har fått hard kritikk for sin opptreden under koronakrisa. Han har omtalt frykten for koronaviruset som «hysteri», og han har kalt sykdommen en «liten influensa».

Da dødstallene begynte å stige dramatisk, sa han dette til en gruppe journalister: «Og hva så? Jeg er riktignok Messias, men jeg kan ikke utrette mirakler.» Presidentens mellomnavn er Messias.

Bolsonaro har også kommet med voldsom kritikk av de strenge smitteverntiltakene som har vært satt i verk av regionale og lokale myndigheter.

Brasils president, Jair Bolsonaro, har fått hard kritikk for sin opptreden under koronapandemien. Foto: Eraldo Peres / NTB Scanpix

Og han har unnlatt å følge påbudet om sosial avstand og bruk av maske. Presidenten har selv vært korona-syk. Og åtte av hans ministre er blitt smittet.

I en live-sending på Facebook har presidenten denne kommentaren til Brasils dystre milepæl – de 100.000 koronadøde:

– Vi beklager alle de døde. Men livet må gå videre.

