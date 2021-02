Med sagnomsuste navn som Orientekspressen har nattogene en tradisjon som går tilbake til andre halvdel av 1800-tallet.

Da tyske statsbaner – Deutsche Bahn – la ned nattoget fra Berlin til Paris for sju år siden, så mange det som et tegn på at tiden med reise i sovevogn var over.

På samme tid forsvant nattog fra de fleste av de tradisjonelle rutene i Europa. Paris-Barcelona/Madrid, Paris-Roma og andre forsvant alle i løpet av 2014.

Lavpris-selskapene gjorde det stort sett billigere å fly enn å ta toget. For ikke å snakke om at det gikk langt raskere.

Ifølge Deutsche Bahn hadde 25 prosent av passasjerene på nattog forsvunnet på fem år fra 2009. På tre nattoglinjer tapte selskapet over 100 millioner kroner i året, skrev The Guardian.

2021 er «Europas år for tog»

Reklameplakat for Orientekspressen fra 1888 – den første gullalderen for å reise med sovevogner. Foto: Wikipedia Commons

Til tross for et koronastengt Europa er nattogene tilbake på moten sju år etter lavpunktet i 2014. EU har erklært 2021 som «Europas år for tog».

Samtidig har statsjernbanene i Frankrike, Sveits, Tyskland og Østerrike gått sammen om en felles satsing på nattog frem mot 2024.

Den første nye linjen, mellom Zürich og Amsterdam, skal etter planen åpne senere i år.

I Frankrike lovte president Emmanuel Macron å satse på nattog da han talte til nasjonen på nasjonaldagen, 14. juli, i fjor.

Også andre land planlegger å åpne nye nattoglinjer. Danmark vil åpne Malmö-København-Köln fra 2023, ifølge en rapport fra DSB.

Allerede i mars skal Sverige etter planen starte nattog fra Stockholm, via Malmö og -Hamburg, til Berlin. Svenskene har bevilget 300 millioner kroner for å få flere linjer i drift i løpet av 2022.

– Vi er på bunnen av grafen når det gjelder nattogtilbud. Det har bare så vidt begynt å gå oppover igjen, men interessen er økende.

Det sier Kristian Skjellum Aas, som er togentusiast og administrator av Facebook-siden Togferie.

Klimavennlig

En viktig del av EUs satsing på tog er for å oppnå mål om å redusere CO₂-utslipp.

Det er vanskelig å regne ut presis hvor klimavennlig det er å velge tog fremfor fly.

En oversikt fra EUs miljøvernbyrå (EEA) viser at tog gir litt over en tidel av CO₂-utslippene som fly per passasjerkilometer.

Den britiske regjeringen la i 2019 frem en oversikt der tog kommer enda gunstigere ut. Se graf under.

EU-kommisjonen ser togtransport er et nøkkelelement i arbeidet for å bli klimanøytrale innen år 2050.

Selv om tog står for 7,8 prosent av passasjertrafikken og 18,7 prosent av godstrafikken, står togtransport bare for 0,4 prosent av CO₂-utslippene fra transportsektoren.

Mangler forbindelser fra Norge

Norge har så langt ikke meldt seg på nattogsatsingen ellers i Europa.

Kristian Skjellum Aas mener at vi bør starte opp igjen et nattog fra Oslo til Hamburg. Et slikt nattog gikk frem til 1994.

– Det vil løse opp den største knuten når det gjelder å komme seg fra Oslo til utlandet med tog, sier han.

Aas mener også at Norge må sørge for at de blir satt opp flere, raskere og bedre dagtog mot Malmö og København. Da kan nordmenn benytte seg av den svenske nattogsatsingen.

– Der må vi få en fornuftig forbindelse fra Oslo til Malmö slik at man kan gå på det toget i Malmö sent om kvelden og våkne opp i Berlin, sier Aas.

Med de rutene som er planlagt for tiden etter at pandemien er under kontroll, kommer toget til Oslo frem til Malmö fire minutter før nattoget går til Berlin.

– Du har ingen sjanse til å nå det, fordi disse togene er på perronger som er langt fra hverandre. Vil man reise med tog, må man reise fire timer tidligere fra Oslo bare på grunn av at denne forbindelsen ikke fungerer. Her er det helt tydelig at Norge og Sverige ikke har snakket sammen, sier Aas.

Før klimatoppmøtet i København i 2009 reiste 400 klimaforhandlere, forretningsfolk og miljøaktivister med en «klimaekspress» fra Brussel til København. Men de påfølgende årene førte med seg nedleggelser av nattogruter. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP

– Tenker ikke på utlendinger som vil til Norge

I Norge la Jernbanedirektoratet i januar frem en rapport med tittelen «Persontog til utlandet».

I rapporten sies det at togforbindelsene fra Norge til utlandet må bli bedre, men den inneholder ikke konkrete forslag om nye nattog.

Aas mener at rapporten fra Jernbanedirektoratet peker på viktige ting og det er flere gode forslag.

Samtidig mener han at rapporten mangler tanker om utlendinger som skal til Norge.,

– Interessen for togferie har økt også i resten av Europa, ikke bare i Norden. Hvis du har et direkte nattog fra Hamburg er det mye lettere for miljøbevisste nederlandske og tyske togturister å komme til Oslo, sier togentusiast Kristian Skjellum Aas.