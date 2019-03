The House of European History åpnet dørene 6. mai 2017, og forteller om Europas historie fra 1789 og frem til i dag. Sentralt står den europeiske integrasjonen og bakgrunnen for den nåværende unionen.

Ideen til museet kom i 2007, fra den nyvalgte presidenten i EU-parlamentet, tyskeren Hans-Gert Pöttering, og sto ferdig 10 år etter til en pris av 47 millioner euro.

Ikke i tråd med prisen

Ifølge EU-parlamentarikeren Dennis de Jong står ikke museets behandling av deler av arbeidsstokken i stil med prislappen. De Jong forteller at innleide museumsvakter har blitt nektet å spise, drikke, snakke og sitte i løpet av skift på 10 timer.

– Dette er hva jeg kaller slavearbeide, også fordi jeg mener det har hersket en fryktlignende atmosfære for denne gruppen, sier de Jong til den belgiske avisen De Morgen.

– Man bygger et kostbart museum, og så går man for den billigste løsningen når det gjelder ansattforhold, sier de Jong, som representerer det nederlandske Sosialistpartiet i EU-parlamentet.

Måtte stå i opptil 10 timer

En av de ansatte fortalte De Morgen at museumsvaktene ikke hadde tillatelse til å snakke med mindre besøkende henvendte seg til dem. Opprinnelig var det krav om at de måtte stå gjennom hele vakten. Det var lite med pauser og få anledninger til å spise.

I starten fikk de bringe med seg en flaske med vann i rommene de skulle passe på i, men at dette raskt opphørte.

Vaktene kunne være 10 timer lange, ofte seks-syv dager i strekk, men også helt opp til ti. Lønna startet på rundt 1200 euro i måneden, i underkant av 12.000 norske kroner.

Museet har ulike utstillinger som viser Europas historie fra 1789 og frem til i dag, og veien frem til den europeiske integrasjonen. Foto: Dominique HOMMEL / Dominique HOMMEL

Spør om loven

Museet som ligger i Leopold Park i Brussel i nærheten av EU-institusjonene, regnes som et prestisjeprosjekt for EU-parlamentet, organet som blant annet vedtar EU-lovene.

The House of European History har rundt 40 fast ansatte. Vakttjenesten er satt ut til bemanningsbyrået Manpower.

Dennis de Jong engasjerte seg i saken etter at arbeidsforholdene først ble omtalt under emneknaggen «Crew Support Campaign» på Twitter.

EU-politikeren stilte blant annet spørsmål om museets og bemanningsbyråets behandling av vaktene er i tråd med belgiske arbeidslover. Han fikk også EU-parlamentets administrative organ til å gå inn i saken.

Etter at granskingsrapporten er klar, sier ledelsen for bemanningsbyrået at flere ting er forbedret.

Blant annet er det lagt inn flere og lengre pauser i løpet av arbeidsvakten. Selskapet sier videre at de legger vekt på gode arbeidsforhold og anstendig betaling for alle som jobber for dem, og forsikrer at lokale arbeidsregler skal følges.

De har også satt inn flere vakter gjennom museets åpningstid. I EU-parlamentets granskingsrapport var en av konklusjonene at det var for få vakter, slik at de som var på jobb ikke fikk tilstrekkelig avløsning.

Har fått stoler

De Jong er fortsatt kritisk.

– Riktignok har vertene fått stoler, men de har ikke lov til å sitte på dem hvis det er besøkende i rommet. De får ikke lov til å henvende seg til noen såfremt de ikke skal hjelpe til med nettbrettene som publikum bruker for å ta seg rundt i museet.

– De får fortsatt ikke lov å ha med seg en flaske med vann, og må spørre om tillatelse til å gå ifra for å ta seg noe å drikke, sier de Jong og mener dette ikke er holdbart i et moderne europeisk arbeidsliv.