Adam Lanza drepte 20 småskolebarn og seks voksne i Newtown i delstaten Connecticut for sju år siden. Han skjøt med en Bushmaster AR-15. Det er et halvautomatisk våpen laget av Remington Arms Company. Etterpå tok Lanza sitt eget liv.

Nå kan de etterlatte gå videre i USAs rettssystem med sine anklager mot Remingtons markedsføring av dette våpenet.

– Vi er klare til å belyse Remingtons strategi. Den drives av profitt. De vil utvidet markedet for AR-15. Amerikas sikkerhet blir et offer, sier Sandy Hook familienes advokat, Joshua Koskoff.

Jennifer Hensel (tv), Jeremy Richman og David og Francine Wheeler er fire av foreldrene som mistet sine barn. De er avbildet på en pressekonferanse en måned etter Sandy Hook massakren. Foto: Jessica Hill / AP

Familiene til ni av de drepte og en av de overlevende har stevnet våpenprodusenten for retten i delstaten Connecticut.

Høyesterett avviste tirsdag kravet fra Remington Arms om at saken ikke hørte hjemme i rettssystemet.

Remington viste til en lov som fratar våpenprodusenter for ansvar når deres våpen blir brukt til kriminelle handlinger.

«Protection of Lawful Commerce in Arms Act» er omtalt i tidsskriftet Time.

7000 sko ble plassert på plenen foran Kongressen i 2018. Kritikere av USAs våpenlover ville minnes de 7000 barn og ungdommer som var drept i skoleskytinger siden Sandy Hook massakren i 2012. Foto: SAUL LOEB / AFP

Kan åpne for flere rettssaker

Amerikanske medier skriver at Høyesteretts kjennelse er viktig. Den tillater nemlig at denne loven fra 2005 kan utfordres og prøves i rettssystemet.

Etterlatte har tidligere gitt opp å ta våpenprodusenter for retten fordi de antar produsentene ikke kan stilles til ansvar.

Bushmaster AR-15 er et våpen som flere massedrapsmenn har brukt i USA. Det er en sivil kopi av våpenet M-16, som brukes av USAs militære.

I stevningen mot Remington heter det at selskapet aldri skulle solgt et så farlig våpen til folk flest.

Remington blir kritisert for å ha rettet markedsføringen inn mot yngre grupper. Selskapet har klart å få AR-15 inn som ett av våpnene som brukes i voldelige videospill.

– Det er ingenting i vår markedsføring som oppfordrer til ulovlig eller uforsiktig bruk av våpen sier Remington Arms i en uttalelse etter kjennelsen.

Selskapet sier de føler sympati for ofrene fra Sandy Hook, men at det var gjerningsmannen som alene var ansvarlig for de grusomme handlingene.

Den halvautomatiske rifla AR-15 var lagt fram for salg under våpenfestivalen «Guntoberfest» i Oaks, Pennsylvania, i oktober 2017. Foto: Joshua Roberts

Markedsføring kan bli avslørt

Denne saken vil bli fulgt nøye av dem som kjemper mot USAs liberale våpenlover, skriver CBS. Kjennelsen i Høyesterett kan vise vei for familier som har mistet sine slektninger i andre massakrer. De kan se muligheter for å forfølge våpenprodusenter i rettssystemet.

Plakater som viser solidaritet med ofrene fra Sandy Hook massakren ble vist under en musikkfestival i Las Vegas i 2017. Foto: Michelle McLoughlin / Reuters

– Dette betyr at saken kan fortsette i rettssystemet i Connecticut. Men det betyr ikke at de fornærmede vinner, sier Robert Spitzer. Han er ekspert på USAs våpenlover og statsviter ved State University of New York.

Men Spitzer sier til Time at våpenprodusenten Remington kan bli tvunget til å legge fram interne notater.

Det var gjennom denne typen sivile rettssaker i 1998 tobakksindustrien måtte legge fram intern kommunikasjon. Den avslørte villedende markedsføringsmetoder.

Høyesterett ble oppfordret til å stanse rettsprosessen mot Remington av våpenaktivistene i The National Rifle Association. Krav om å stanse saken kom også fra ti delstater som ledes av republikanske politikere. Det samme ville 22 republikanske folkevalgte i kongressen.

Les mer om hva som skjedde i Sandy Hook 14. desember 2012

Skolemassakre i Sandy Hook