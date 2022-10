Etiopia: Minst 50 flyktningar drepne i luftangrep på skule

TPLF var partiet som styrte i Etiopia i mange år, men dei mista mykje makt etter at statsminister Abiy Ahmed tok over. Han sa at han ville sameine det etiopiske folk, og ønska store endringar i Etiopias maktstrukturar.

Eit viktig grep var å flytte meir makt frå regionane og inn til sentralregjeringa i hovudstaden Addis Abeba. Det var det nokon som likte, og andre som mislikte.

TPLF ønska å halde på makta dei framleis hadde, og gjorde som dei også har gjort tidlegare: Dei tok til våpen.

Svaret frå den etiopiske hæren var militært. Kritikken har gått begge vegar, men det er spesielt fredsprisvinnar Abiy som har blitt kritisert internasjonalt. Mellom anna for at Etiopia har blokkert naudhjelp og varer inn til folk som treng hjelp i Tigray.