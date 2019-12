Estlands innenriksminister: Finland har fått kassadame som statsminister

Det var i et radiointervju søndag Estlands innenriksminister Mart Helme sådde tvil om den nye finske regjeringens beslutningsevne, blant annet fordi «en kassadame var blitt statsminister».

Finlands 34-årige statsminister Sanna Marin jobbet i ungdommen i kassen på et varehus.

Mart Helme tilhører det innvandringskritiske Konservative Folkepartiet Ekre, som gjorde det svært godt ved valget i mars og ble det tredje største i parlamentet.

Helme er en omstridt politikere, men sitter nå i regjeringen der han har den viktige posten som innenriksminister med ansvar for blant annet politiet.

Forholdet mellom Estland og Finland har alltid vært svært nært, ikke minst fordi finsk og estisk språk er nært beslektet.

Støtteerklæringer

Helmes negative uttalelser om at 34 år gamle Sanna Marin nå har overtatt som finsk statsminister, har derfor vakt voldsom oppsikt, og har ført til en storm av støtteerklæringer, ikke minst fra andre estiske politikere.

Jeg ber om unnskyldning til alle finner, skrev Estlands tidligere statsminister Taavi Rõivas på Twitter.

Han fikk følge fra mange andre estiske politikere, blant annet av tidligere utenriksminister Urmas Paet, som krever at Mart Helme må trekke seg på grunn av uttalelsen om Sanna Marin.

Presidenten sier unnskyld

Mandag ringte så Estlands president Kersti Kaljulaid til sin finske kollega Sauli Niinistö der hun på vegne av Estland ber om unnskyldning til Sanna Marin personlig og resten av regjeringen på grunn av uttalelsene fra den estiske innenriksministeren.

Estlands president Kersti Kaljulaid beklaget mandag uttalelsene til innenriksminister Mart Helme Foto: Gonzalo Fuentes

Selv var Sanna Marin raskt ute på Twitter og sa at hun er stolt over at det i Finland er mulig, uansett bakgrunn, å komme seg fram i samfunnet, om så fra jobben som kassadame.

– Uten vanlige arbeidsfolk klarer Finland seg aldri, skriver Sanna Marin, som selv representerer det sosialdemokratiske partiet.



Strid om finske IS-kvinner og barn

Samtidig var Sanna Marin i dag for første gang som statsminister i den finske Riksdagen for å forsvare den nye regjeringens program og politikk. En av de første oppgavene som hun må gripe fatt i er hva som skal skje med de 11 kvinnene og rundt 30 barna med finsk statsborgerskap som befinner seg i Al-Hol-leiren i Syria.

Kvinnene har hatt tilknytning til terrornettverket IS, og som i Norge er det sterk politisk strid i Finland om den finske staten skal hjelpe dem tilbake til hjemlandet.

Det er rundt 30 barn og 11 kvinner med finsk bakgrunn i Al-Hol-leiren i Syria. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Utenriksminister Pekka Haavisto, som representerer De grønne i den finske regjeringen, skal ifølge ubekreftede opplysninger har bedt sine tjenestemenn forberede en tilbakeføring av kvinnene og barna fra Al-Hol. Men formelt har regjeringen ikke tatt stilling til å dette skal skje.

Det innvandringskritiske partiet Sannfinnene har gått sterkt mot å ta hjem IS-kvinnene og deres barn.

Partiet har steget som en rakett på meningsmålingene i høst og har nå en oppslutning på 24,3 prosent av velgerne, ifølge en meningsmåling gjort av YLE i november.

Finlands president Sauli Niinistö, som opprinnelig representerer det finske høyre Samlingspartiet, skriver på presidentens hjemmesider at han er for å hente hjem barna, men at det ikke umiddelbart innebærer et ansvar for å ta hjem deres mødre.

Anders Adlercreutz, som representerer Svenska folkpartiet i den finske Riksdagen, skriver i et blogginnlegg tirsdag at for ham er saken ikke vanskelig. Et barn har rett til foreldre, og vi kan ikke nekte å ta hjem foreldrene hvis vil redde barna skriver Adlercreutz.