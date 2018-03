Erfaren drapsetterforsker: – Madsensaken overgår det meste jeg har vært med på

Til NRK sier den erfarne drapsetterforskeren at det er sjeldent at politiet deler så mange detaljer i en drapssak, som i Madsen-saken.

– Denne drapssaken overgår det meste jeg har vært med på. Historien er så makaber at den nærmest fremstår som uvirkelig, selv om det er et faktum, sier Grøttum.

Madsen er tiltalt for overlagt drap, likskjending og seksuelle handlinger av særlig farlig karakter. Ifølge etterforskeren er liket og den mistenktes forklaring avgjørende for etterforskerne.

– Hvis den mistenkte skifter mening eller forklaring, er det noe som kan være et godt middel for politiet. Det at Madsen endrer forklaring, styrker ikke hans troverdighet, og tilliten til det han sier svekkes.

Tviler på panikkforklaring

Madsen har innrømmet å ha partert Wall og dumpet henne i havet. Han nekter imidlertid for å ha drept henne, og hevder dødsfallet var en ulykke.

– SPESIELT: Psykologspesialist Pål Grøndahl, som har vært sakkyndig i mange rettssaker, reagerer på at video av Madsen som nettopp er reddet i land etter dramaet, fremstår som nærmest uberørt og viser pressen tommel opp. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Hva tenker du som etterforsker om at han skal ha partert henne etter å ha fått panikk?

– Det er høres helt spesielt ut. Normalt vil jeg tro at det hadde vært greit å kvitte seg med liket, og håpe at man blir trodd i ettertid, men når man går til det stykket å partere et menneske, da har du gått over en terskel som vitner om at vi har med en veldig spesiell person å gjøre.

Også psykologspesialist Pål Grøndahl synes Madsens forklaring er merkelig.

– Mennesker er i stand til å gjøre veldig mye rart, også i panikk, men jeg synes det virker litt rart å skulle ha panikkanfall i så lang tid som det tar å partere et menneske.

– Hvermannsen får ikke dette til

Grøndahl, som har vært sakkyndig i mange rettssaker, reagerer også på at Madsen i en video rett etter dramaet, fremstår som nærmest uberørt og gir tommel opp.

– Hvermannsen får ikke det til, men en del mennesker har ikke så stor tilgang på følelser som angst, skyldfølelse, anger og liknende. Man kan spekulere på om det er en personlighetsbrist når han kan gå uaffektert videre etter en så ekstrem og dramatisk handling.

Grøndahl synes også at saken er meget spesiell. Med temaer som drap, tortur, seksualiserte handlinger, likskjending finnes det nesten ikke forskning på hva som driver mennesker til slike handlinger.

– En viktig faktor ligger vel i det at man har funnet en del materiale på Madsens pc som går i retning av en interesse for drap og tortur. Vi kan tenke oss at dette har vært fantasier i ham som fikk utløp, men dette er spekulasjon, sier Grøndahl.