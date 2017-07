Eposter bekrefter: Trump Jr. ble tilbudt ødeleggende Clinton-dokumenter

Tirsdag postet Donald Trump Jr. sin epostkorrespondanse med Rob Goldstone på Twitter.

Epostsamtalen med mellommannen viser at presidentens sønn ble informert om at russiske myndigheter hadde opplysninger som kunne skade Clinton, skriver nyhetsbyrået AP.

Seems we have some time and if it´s what you say I love it Donald Trump Jr. i en epost

​De siste dagene har The New York Times avslørt at et møte fant sted mellom den russiske advokaten Natalia Veselnitskaya, som skal ha forbindelser til Kreml. Foto: STRINGER / Reuters

I samtalen skriver Goldstone til Trump Jr. at han kunne videreformidle:

«offisielle dokumenter og informasjon som ville inkriminere Hillary og hennes håndtering av Russland som ville være veldig nyttig for din far».

Han skrev videre at informasjonen var «sensitiv, men en del av Russlands og dets regjerings støtte til herr Trump».

På spørsmål fra Goldstone om når Trump Jr. er ledig for å snakke om «denne Hillary-informasjonen», svarer Trump Jr.: «Hvis dette er hva du sier det er så elsker jeg det».

Innholdet i den angvielige kompromitterende informasjonen, er ikke kjent.

New York Times: – La ut epostene etter vi kontaktet ham

Trump Jr. sier i en uttalelse at han la ut epostene for å være «helt gjennomsiktig». Han sa også at møtet ikke bar noen frukter.

Kvinnen han møtte skal ikke ha vært noen regjeringsrepresentat, og hadde ingen informasjon om Clinton, men ville snakke om russisk-amerikansk adopsjon, hevder Trump Jr.

I en twittermelding senere skrev han:

«Mediene og demokratene er ekstremt dedikerte til Russland-historien. Hvis dette tullemøtet er alt de har etter et år, forstår jeg desperasjonen!».

Ifølge The New York Times-redaktør Clifford Levy, la Trump Jr. ut sine eposter etter at han ble informert om at avisa var i ferd med å publisere en artikkel om dem.

Isteden for å gi avisa en kommentar til artikkelen, la Trumps sønn ut de omtalte epostene selv, skriver avisa.

Justisdepartementet og to etterretningskomiteer undersøker påstander om noen i president Trumps valgkampapparat konspirerte med russiske myndighter for å påvirke presidentvalget i fjor.

Justisdepartementet og to etterretningskomiteer undersøker påstander om noen i president Trumps valgkampapparat konspirerte med russiske myndighter for å påvirke presidentvalget i fjor.

Etter dagens avsløringer har Sentates etterretningskomitee sendt ut en forespørsel til Donald Trump Jr. om å få dokumentene, skriver Reuters. De skal etter planen innkalle ham til høring.