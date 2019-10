En stor seier for Trump

USAs president har de siste ukene vært under konstant kritikk, både fra sine politiske motstandere Demokratene – men også fra mange i sitt eget parti Republikanerne.

Trumps handlinger overfor Ukraina satte i gang Kongressens undersøkelser om han må stilles for Riksrett. Presidentens plutselige tilbaketrekking av amerikanske soldater fra Nord-Syria førte til skarp kritikk om at USA svikter sine allierte – kurderne – og gir Russland og Iran fordeler i regionen.

Kritikken har også kommet fra noen av hans ellers nærmeste støttespillere i det Republikanske partiet.

Dagens raid mot IS-lederens skjulested kan endre Trumps stilling til det bedre – men kanskje bare for en kortere periode.

IS-leder Abu Bakr Al Baghdadi valgte selv å utløse en bombevest som tok livet av ham selv og tre av hans barn.

IS-leder Abu Bakr Al Baghdadi tok sitt eget liv da amerikanske spesialstyrker forsøkte å pågripe ham. Foto: AP

Det blir likevel Trump som får æren for at han nå er borte. På samme måte som forrige president Barack Obama fikk æren for at US Navy Seals klarte å fange og drepe Osama bin Laden.

Den gang tvitret Trump at det ikke var noen grunn til å gratulere Obama – det var soldatene som hadde gjort jobben:

Men Obama fikk anerkjennelsen – og hans popularitet på meningsmålingene steg kraftig.

Det samme vil trolig skje nå. De fleste amerikanere vil anerkjenne at dette er en stor seier, både for verden, USA – og Trump.

Selv de som ikke liker presidenten vil måtte innrømme det.

Etterlengtet seier

Trump trenger denne seieren. Og han trenger den akkurat nå. Elimineringen av IS-lederen vil stilne mye av kritikken mot han. Særlig den som kommer fra hans republikanske partifeller om at tilbaketrekkingen fra Nord-Syria var et stort feilgrep.

Mange av dem argumenterte med at dette kunne føre til at IS igjen ville komme på offensiven. Med IS-lederen ute av veien vil dette argumentet svekkes.

I egne og andres øyne vil Trump nå framstå sikrere fordi han har vist at han har kontroll. Det er ikke kaos i statsapparatet, slik kritikerne hevder. Han har gitt ordre og ledet sine styrker til en viktig seier.

Vi kommer trolig til å se at Trumps popularitet blant amerikanerne vil stige de nærmeste dagene. Men vil den vare?

USAs president Donald Trump på vei til søndagens pressekonferanse. Han vil trolig merke økt popularitet de neste dagene. Foto: Andrew Harnik / Andrew Harnik

Skal man dømme etter det som skjedde etter at Osama bin Laden ble tatt og drept, vil det være en kortvarig økning. Etter bare noen uker høyt på meningsmålingene ramlet Obamas popularitet tilbake til nivået det var før Al Qaida-lederen ble drept.

Det samme kan skje nå – særlig dersom det kommer fram enda flere og mer avslørende detaljer om Trumps og hans medhjelperes opptreden i Ukraina-saken.