Én lader til alle telefoner kan bli virkelighet

EU vil pålegge produsenter å bruke en standardisert ladeport for elektronikk som mobiltelefoner, nettbrett og hodetelefoner.

Forslaget fra Europakommisjonen ble lagt fram torsdag. Det kan føre til at EU får verdens første standardiserte ladeløsning.

– Forbrukerne i EU har i for lang tid vært frustrert over butikkhyller fulle av ladere som ikke passer sammen. Vi har gitt industrien nok tid til å komme med egne løsninger. Nå er det tid for et lovpålagt felles system, sier Europakommisjonens digitaliseringsansvarlige, Margrethe Vestager, i en pressemelding.

USB-C-lader for alt

EU ønsker at USB-C-ladere bli standard for elektronikk som smarttelefoner, nettbrett, kameraer, hodetelefoner, bærbare høyttalere og håndholdte videospillkonsoller.

USB-C er den type lader som i dag brukes til blant annet nye Android-telefoner.

Målet er å gjøre det enklere for forbrukere, og redusere avfall.

Margrethe Vestager er Europakommisjonens digitaliseringsansvarlige. Foto: Kenzo Tribouillard / AFP

Apple reagerer

Forslaget får kritikk fra amerikanske Apple, som er motstander av en standardisering. Selskapet sa i en uttalelse at de frykter streng regulering vil stanse heller enn å fremme innovasjon.

Europakommisjonen sier derimot at forslaget ikke har som mål å skade Apple, men at et pålegg handler om at produsenter hittil ikke har klart å bli enige om en felles løsning.

Det til tross for et tiår med samtaler rundt problematikken, som har redusert antallet telefonladere fra 30 til tre.

Forslaget blir nå sendt videre til Europaparlamentet og medlemslandene for godkjenning. Dersom forslaget blir vedtatt, vil selskapene få to år på seg til å tilpasse de elektroniske enhetene.