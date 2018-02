Ektepar pågrepet i Syria etter funn av drept hushjelp i fryser i Kuwait

Syriske myndigheter pågrep paret i Damaskus. Mannen er libanesisk statsborger og ble overlevert til nabolandet fredag. Hans kone er syrisk statsborger og sitter nå i varetekt i Damaskus, opplyste libanesisk påtalemyndighet lørdag.

Påtalemyndigheten opplyser at ekteparet forlot Kuwait, dro via Libanon og deretter videre til Syria.

Har lett etter paret i over et år

29 år gamle Joanna Demafelis var ansatt av det libanesisk-syriske ekteparet i Kuwait som hushjelp. Liket hennes ble tidligere denne måneden funnet i en fryser i en forlatt leilighet som tilhører ekteparet.

Obduksjonen viser tydelige tegn på tortur, og at kvinnen skal ha blitt banket opp med brukne ribbein og indre blødninger som resultat.

Ekteparet har vært etterlyst via Interpol siden likfunnet. Kvinnen hadde da vært savnet av sin familie i over ett år.

Forbyr arbeid i Kuwait for filippinere

Drapet på den filippinske hushjelpen førte til raseri i hjemlandet, der president Rodrigo Duterte besluttet 12. februar å forby filippinere fra å dra til Kuwait for å arbeide, og han beordret filippinere bosatt i Kuwait til å forlate landet. Siden har over 1.700 filippinere dratt fra Kuwait.

Duterte har hevdet at arabiske arbeidsgivere regelmessig voldtar filippinske hushjelper, tvinger dem til å jobbe 21 timer om dagen og gir dem bare matrester. Duterte har lagt fram tall som viser at 103 filippinere ble funnet døde i Kuwait i fjor, en oppgang fra 82 året før. Over 250.000 filippinere arbeider i emiratet.

Et kjent problem

BBC har tidligere avdekket svært dårlige forhold blant utenlandske arbeidere i Kuwait. I 2010 skrev de en artikkel om en kvinne fra Sri Lanka som ble utsatt for vold av sin arbeidsgiver. Hun ble låst inne i et rom, men greide å hoppe ut gjennom vinduet.

Den Srilankiske kvinnen greide å rømme, men ble skadet.

Ifølge BBC, har det blitt rapportert om flere lignende tilfeller der utenlandske arbeidere blitt skadet i rømningsforsøk.

Human Rights Watch (HRW) mener at the kuwaitiske politiet ofte registrerer skadene som selvmordsforsøk.

HRW mener også at mange av de utenlandske arbeiderne blir nektet mat og medisinsk hjelp. De har heller ingen steder å spørre om hjelp, dersom de trenger det, skriver BBC.