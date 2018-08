Ektepar nektet å håndhilse - fikk ikke statsborgerskap

Dette ble bestemt av sveitsiske myndigheter fredag, skriver BBC.

Det muslimske paret skal ha vist manglende respekt for likestillig, i tillegg til å ha slitt med å svare på spørsmål som ble stilt av dem av motsatt kjønn.

Også i Norge var det tidligere i sommer et lignende tilfelle, der en vikar ved Ekeberg barneskole nektet å håndhilse på kvinner av religiøse årsaker.

Fornøyd med beslutningen

For å få statsborgerskap i Sveits, må innbyggerne være velintegrerte i samfunnet, vise en tilknytning til den sveitsiske kulturen og landets institusjoner, samt respektere loven, opplyser sveitsiske myndigheter.

– Religionsfrihet er sikret i loven, men religiøs praksis faller ikke utenfor, sier Gregoire Junod, borgermester i byen Lausanne, hvor paret søkte om statsborgerskap.

Noen muslimer argumenterer for at islam ikke tillater fysisk kontakt med personer av det motsatte kjønn, med unntak av familiemedlemmer.

Akhenaton Oddvar de Leon, leder i Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD), har tidligere fortalt NRK at flere muslimske menn foretrekker å hilse på kvinner ved å plassere hånden på hjertet og nikke.

HÅNDEN PÅ HJERTET: Leder i Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD) Akhenaton Oddvar de Leon, har tidligere vist NRK hvordan flere muslimske menn foretrekker å hilse på kvinner: Med hånden på hjertet og et nikk. Foto: NRK

Offisielle sveitsiske kilder understreker at paret ikke ble avvist basert på tro og religion, men av mangel på respekt for likestilling, skriver The Guardian.

Viseborgermester i byen Pierre-Antoine Hildbrand, som også var et av medlemmene som utspurte paret, sier han er fornøyd med beslutningen.

– Konstitusjonen og likhet mellom mann og kvinne, vinner over trangsynthet, sier Hildbrand.

Det er seks måneder siden paret først ble intervjuet, og de har 30 dager på å anke avgjørelsen.

Skjedd lignende hendelser tidligere

Det er ikke første gang nektende håndhilsing har skapt spenninger i Sveits.

I 2016 var det er nasjonalt opprør over at en ungdomsskole nord i landet hadde tillatt to syriske brødre å ikke håndhilse på lærerne sine.

Dette etter å ha sagt at det var imot deres religion fordi læreren var en kvinne.

Saken traff en dyp nerve i sveitsisk tradisjon, hvor studenter håndhilser på lærere som et tegn på respekt.

Etter oppstandelsen overstyrte regionale myndigheter skolens beslutning.