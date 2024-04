Eksplosjoner over Jerusalem

Siste: NRKs korrespondent kan høre eksplosjoner. De første skadde er registrert.

– Jeg minner dere om at uansett hvor trusselen kommer fra: Dere må gå i tilfluktsrom når alarmen går, sier talsmann for det israelske forsvaret Daniel Hagari like før alarmene gikk av over hele landet.

Luftvernalarmer går over store deler av Israel like før klokken 1 norsk tid. Foto: Red alert-app

Det er meldt om flyalarmer både i sør, nord og ved Jerusalem.

Ambulansetjenesten i Israel melder like før klokken 1.30 at de første skadde er registrert fra angrepene.

En 10 år gammel gutt skal være kritisk skadet i et angrep mot det sørlige Israel.

Den israelske TV-kanalen Channel 12 siterer en ikke navngitt talsperson for regjeringen etter at angrepet nådde landet, om at «Israel planlegger en kraftig respons».

I Jerusalem kan det høres eksplosjoner, som ifølge myndighetene i Israel blant annet er luftvernsystemene som skyter ned droner og raketter.

NRKs korrespondent i Israel melder nå at de kan høre eksplosjoner i Jerusalem fra tilfluktsrommet de sitter i.

NRKs Midtøsten-korrespondent var på hotellrommet sitt i Jerusalem rett før klokka 01 norsk tid, da hun hørte et smell.

– Jeg løp ut på balkongen og så masse små lysglimt, det var missiler over alt på himmelen, sier Befring.

Israels luftvernsystem «Iron Dome» skjøt ned flere av missilene som glimtet over Jerusalem.

– Det smalt så det ristet i hotellet. Jeg gikk ned i bomberommet. Derfra kunne vi høre smell etter smell.

Befring har nettopp gått ut av bomberommet igjen, etter at smellene stanset. I bomberommet var de rundt 10 stykker, som alle satt stille og ventet på at det skulle ta slutt, beskriver hun.

– Det var ikke noe nervøsitet. Man er vant nå etter et halvt år med krig, at man går ned i bomberommet. Selv om det er en stund siden man har gjort det nå.

På direkte TV-bilder fra Israel kan det sees hvordan droner og raketter kommer inn over landet.

Jonathan Conricus, som er tidligere talsperson for IDF, sier til BBC at dette er den første dagen i helt nytt Midtøsten, når Iran for første gang angriper Israel direkte fra iransk territorium.

– Jeg forventet ikke at iranerne skulle gjøre dette, fra iransk territorium. Det vil trekke inn andre land, inkludert USA, i konflikten, sier Conricus.

Han tror det omfattende angrepet vil føre til at Israel svarer med egne angrep mot Iran.

– Jeg tror det ligger noen planer i skrivebordsskuffene, der man ser på mål inne i Iran. Men det vil avhenge av hvor stor skade de iranske angrepene gjør i Israel.

Netanyahu: – Vi er forberedt

Like før klokken 22 holdt statsminister Benjamin Netanyahu en tale til folket på TV, og ba dem stå sammen mot trusselen.

– Vi er forberedt på et direkte angrep fra Iran, sier Netanyahu ifølge nyhetsbyrået AFP.

Statsminister Benjamin Netanyahu talte til nasjonen lørdag kveld. Foto: Statsministerens kontor i Israel

Netanyahu sier at Israel har støtte fra både USA og Storbritannia, og takker for støtten. Israels statsminister sier også at de som skader landet vil bli skadet selv.

Samtidig melder en rekke israelske medier at de har kilder på at en rekke droner er på vei fra Iran mot Israel.

Den israelske TV-stasjonen Channel 12 melder at et stort antall droner er på vei, og at det kan ta timer før de når Israel. De melder at Iran skal ha sendt rundt 100 droner og krysserraketter mot landet.

ABC News i USA melder at myndighetskilder anslår at angrepet fra Iran består av mellom 400 og 500 droner og raketter.

En radiokanal drevet av det israelske forsvaret melder at over 100 av dronene er skutt ned av blant annet USA, før de kom til israelsk luftrom. Noen av dronene skal ha blitt skutt ned over Syria og Jordan, ifølge Channel 12. Et britisk fly skal også ha skutt ned droner, melder de. Jordan melder også at de har skutt ned droner på vei over landet mot Israel.

Nyhetsbyrået Reuters skriver like over klokken 22 at forsvaret i Israel bekrefter til dem at Iran har sendt droner mot Israel, og at luftforsvaret er klare til å beskytte landet.

Litt over midnatt norsk tid gikk det israelske forsvaret ut med melding til innbyggerne ved Golanhøydene og i områdene Nevatim, Dimona og Eilat om at de må holde seg nært bomberom for å raskt kunne finne sikkerhet.

– Det vil ta timer før dronene kommer frem. Luftvernsirener vil ule i de berørte områdene, melder det israelske forsvaret ifølge Reuters.

Droner og mulige raketter på vei

Ifølge Channel 12 er dronene ventet å komme innover Israel rundt klokken 1 norsk tid.

Like etter klokken 23.30 går flyalarmer i områder nært grensen til Libanon, melder nyhetsbyrået AFP.

På X bekrefter talsmannen for det israelske forsvaret (IDF) informasjonen.

– For en kort tid siden sendte Iran ubemannede luftfartøy mot staten Israel. Vårt forsvar er i høyeste beredskap, uttaler Daniel Hagari.

– Dette er en alvorlig og farlig eskalering, sier han.

IDF: - Alvorlig og farlig eskalering Du trenger javascript for å se video.

Han ber så befolkningen å følge beredskapsetatens beskjeder.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at øyenvitner har sett en rekke droner fly over Irak i retning mot Israel. Kilder sier til avisen New York Times at noen av dronene og rakettene kan ha blitt sendt opp fra Irak. Mulige mål kan være Golanhøydene og en luftforsvarsbase, ifølge avisas kilder.

Iran bekrefter angrep og advarer USA

Iranske medier melder lørdag kveld at Irans revolusjonsgarde har sendt et omfattende droneangrep mot Israel, melder Reuters.

Revolusjonsgarden skal ha bekreftet at de har sendt både droner og raketter mot Israel. Det statlige nyhetsbyrået i Iran hevder også at det er sendt ballistiske raketter.

Iran kaller angrepet for «True promise», og sier det er en straff for det de kaller «Israels forbrytelser».

– Som et svar på en rekke forbrytelser utført av det zionistiske regimet, inkludert angrepet på vårt konsulat, har revolusjonsgarden avfyrt en rekke raketter og droner mot konkrete mål, skal revolusjonsgarden ha uttalt ifølge statlig iransk TV.

Et luftangrep rettet mot Irans konsulat i den syriske hovedstaden Damaskus skal ha drept høytstående offiserer fra Irans revolusjonsgarde. Foto: AP

Via det iranske nyhetsbyrået Mehr uttaler forsvarsministeren i landet at alle andre land som åpner luftrommet for angrep mot Iran må regne med et tydelig respons.

På plattformen X har Irans FN-delegasjon publisert meldinger der de gjør det klart at angrepet er en konflikt mellom Iran og Israel. I meldingene understreker de at USA ikke må blande seg inn.

Det kommer også meldinger om mulige angrep fra iranskstøttede grupperinger i andre land.

Hizbollah sier at de har avfyrt raketter fra Libanon mot Golanhøydene, og medier melder at det skal ha blitt sendt droner fra houthikontrollerte områder i Jemen med henvisning til sikkerhetsselskaper.

Det hvite hus i USA bekrefter også at de er kjent med et pågående angrep. De sier at USA støtter Israel med å forsvare seg, og opplyser at angrepet kan komme til å vare i flere timer. Natt til søndag er USAs president Joe Biden i møter med sine rådgivere i situasjonsrommet i Det hvite hus.

Storbritannias statsminister fordømmer angrepet.

– Jeg vil på det aller sterkeste fordømme dette uforsvarlige angrepet fra det iranske regimet, sier Rishi Sunak ifølge Reuters.

Norges utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: Johanna Hauge / NRK

Også Norges utenriksminister uttrykker bekymring for meldingene om et angrep.

– Jeg er svært urolig over rapporter om mulige angrep mot Israel. Vi oppfordrer alle parter til å vise tilbakeholdenhet og unngå eskalering, skriver utenriksminister Espen Barth Eide i en uttalelse.

Eide fordømmer samtidig angrepet på Irans konsulat.

Stengte skoler

Tidligere lørdag opplyste talsmannen at alle utflukter i regi av skoler avlyses lørdag, og at skolene ikke skal åpne ved start av skoleuken søndag.

I beskjeder fra det israelske forsvaret kunngjøres det at

alle skoler og utdanningsaktiviteter stenges til og med mandag kveld

ingen folkesamlinger på over 1000 personer er tillatt

Senere lørdag kveld opplyste Irak og Libanon at de stenger sine luftrom.

Også Israel stenger sitt luftrom for all sivil flytrafikk lørdag kveld, opplyser luftfartsmyndighetene i landet ifølge Reuters.

Statsminister Benjamin Netanyahu samlet lørdag kveld sitt krigsråd i det militære hovedkvarteret i Tel Aviv. Foto: ISRAELI ARMY HANDOUT / GPO

– Planlagt angrep

Innbyggerne er bedt om å følge med på beskjeder fra myndighetene fordi man frykter et angrep fra Iran eller grupper støttet av Iran.

– Vi følger nøye med på et mulig planlagt angrep fra Iran og grupper støttet av landet, sier Israels forsvarsminister Yoav Gallant, ifølge Reuters.

Israelske medier melder at Israels regjering skal holde et krisemøte lørdag kveld for å vurdere situasjonen med en overhengende trussel fra Iran.

I noen deler av landet som er tettere på Gazastripen eller andre spente områder er restriksjonene strengere.

Spent situasjon etter angrep mot konsulat

USAs president Joe Biden har nettopp avbrutt en helgetur til Delaware og returnert til Washington for konsultasjoner om spenningen i Midtøsten.

Det er ventet at et iransk angrep mot Israel er nær forestående. Iran har lovet å gjengjelde mot Israel. Lovnaden kom etter et angrep mot Irans konsulat i Syria, noe Israel antas å stå bak.

Dagen før hadde Biden sagt at han ventet at Iran ville angripe «før eller siden», og advarte samtidig Teheran mot å utføre angrepet.

– Ikke gjør det, svarte Biden på et spørsmål om hva hans budskap til Iran er.

Iran bordet skip

Tidligere lørdag bordet Iran ifølge statlige medier et konteinerskip i nærheten av Hormuzstredet. Det statlige iranske nyhetsbyrået Irna viser til at skipet kan knyttes til den israelske milliardæren Eyal Ofer, og dermed har israelske interesser.

Det hvite hus ber Iran løslate skipet.

– Vi oppfordrer Iran til å løslate skipet og det internasjonale mannskapet umiddelbart, sier talsperson Adrienne Watson for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

– Å beslaglegge et sivilt fartøy uten provokasjon er et klart brudd på folkeretten, legger hun til.