Eksplosjon ved testsenter i Nederland

Eksplosjonen skjedde ved et koronatestsenter i byen Bovenkarspel, 55 kilometer nord for Amsterdam. Det var en sprengladning som gikk av ved senteret klokken 06.55 i dag morges, før senteret åpnet for dagen.

Flere vinduer ble knust som følge av trykket. Ifølge politiet var en sikkerhetsvakt til stede inne i senteret da eksplosjonen fant sted, men vedkommende slapp unna uten skader.

Politiet beskriver eksplosjonen som et målrettet angrep, og leter etter flere sprengladninger i og rundt senteret, melder den nederlandske kringkasteren NOS.

Polititjenestemenn som er på stedet har funnet ulike biter av sprengladningen, metallbiter på rundt 10 ganger 10 centimeter, opplyser polititalsmannen Menno Hartenberg til nyhetsbyrået Reuters.

Bombeeksperter er koblet inn for å undersøke bitene.

Hardt rammet av korona

Regionen hvor den landlige byen Bovenkarspel ligger har for tiden ett av landets største koronautbrudd, med 181 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Gjennomsnittet på landsbasis er 27 per 100.000.

Ett av sykehusene i regionen har måttet frakte pasienter til sykehus andre steder i landet fordi de har sluppet opp for intensivplasser.

Andre testsenter som er angrepet

I januar ble et annet testsenter, i Urk, satt fyr på. Dette skjedde i sammenheng med protester mot det nattlige portbudet, som ble innført 23. januar i forsøket på å begrense folks mobilitet og hindre smittespredning.

Sinnet mot helsemyndighetene har økt kraftig siden starten på 2021 og lederen av landets folkehelseinstitutt har livvakter under opptredener i offentligheten.

Protestene mot portforbudet har vært de voldeligste på mange år.

Selv om noen av de strengeste koronarestriksjonene ble lettet på i dag, er portforbudet forlenget frem til 15. mars. Det vil derfor fremdeles ikke være lov til å bevege seg ute uten tillatelse mellom klokken 21.00 om kvelden og frem til 04.30 på morgenen.

Men for første gang på flere måneder kunne altså frisører og butikker som selger noe annet enn livsnødvendige varer åpne for et begrenset antall kunder,

Snart valg

Eksplosjonen i dag og uroen rundt portforbudet kommer 14 dager før nederlenderne går til valg på ny nasjonalforsamling.

Valget regnes for å bli mer eller mindre en folkeavstemning om den sittende regjerings håndtering av koronapandemien.

Statsminister Mark Rutte er en av EUs mest profilerte og lengstsittende statsministre. Og det forventes at det konservative partiet med Rutte i spissen igjen blir største parti ved valget og den som får oppgaven med å danne en ny regjering.