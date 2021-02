Eksperter tror Biden kan blåse liv i atom-avtalen med Iran

Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, har inngått en midlertidig avtale med Iran. Nå skal inspeksjonene av iranske atomanlegg fortsette i tre måneder.

Generaldirektøren i IAEA, Rafael Mariano Grossi, sier han fikk et «rimelig»​​​​​​​ resultat i forhandlingene med iranerne. Foto: ALEX HALADA / AFP

Men det er en avtale med begrenset tilgang. Atomenerigbyrået får ikke se bilder fra overvåkings-kameraene de har installert på iranske atomanlegg.

– Vi fikk et rimelig resultat og beholder den nødvendige graden av overvåking og verifisering. Det sa IAEAs leder Rafael Grossi etter møtene i Teheran søndag.

– Møtene resulterte i svært betydelig diplomatisk og teknisk framgang, sier en talsmann for iransk UD, Saeed Khatibzadeh.

En av Irans trykkvannsreaktorer ved kjernekraftanlegget i Arak, sør for Tehran. Bildet er fra 2019. Foto: - / AFP

– Snakker gjennom tiltak

Hellestveit gir uttrykk for en viss optimisme. Hun sier at iranerne kom amerikanerne i møte – at de «snakker sammen» igjen:

– Ikke direkte ennå, men de snakker sammen gjennom de tiltak de tar, sier Hellestveit til NRK.

USA og Iran «snakker sammen», men ikke direkte, sier forskeren Cecilie Hellestveit Foto: Gaute Zakariassen / NRK

Tidligere president Donald Trump trakk USA ut av avtalen med Iran i 2018. Det har fått sterkt støtte av Israel, som mener at Iran lenge har utviklet atomvåpen i hemmelighet.

Men USAs nye president Joe Biden har antydet at USA kan vende tilbake til avtalen.

– Dersom man får til dette vil Midtøsten gå en ny epoke i møte. Det er en større sjanse for det nå, enn det var for fem år siden, sier Hellestveit.

Mange hindringer

Atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU.

Den trådte i kraft i 2016. Iran skal avstå fra å utvikle atomvåpen og begrense sin anriking av uran for en periode på 15 år.

Feiring i Teherans gater da atomavtalen var klar 14. juli 2015. Foto: Ebrahim Noroozi / Ap

De andre partene i avtalen har forsøkt å holde liv i den. Men etter at USA trakk seg ut, har Iran gradvis gått bort fra forpliktelsene i den.

Iran har trappet opp sitt atomprogram. USA innførte harde økonomiske sanksjoner mot Iran under Trump.

Og utenriksminister Mohammad Javad Zarif står fortsatt fast på at USA først må fjerne straffetiltakene mot Iran for at landet skal følge avtalen fullt ut.

Biden-rådgiver tror ny avtale er mulig

– Det er en vanskelig situasjon. At USA trakk seg ut i 2018 kompliserer arbeidet med å starte den igjen, sier Hellestveit.

Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan tror en ny avtale med Iran er mulig. Foto: SAUL LOEB / AFP

Men hun legger til at viktige personer som forhandlet fram avtalen med Iran under Barack Obamas tid som president, nå er i Bidens administrasjon.

En av dem er Jake Sullivan. Han deltok også i de hemmelige forhandlingene med Iran i 2013, før atomavtalen kom på plass.

Han er nå Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver. Sullivan tror en avtale er mulig.

- Vi er i en tidlig fase. Det vil kreves mye hardt arbeid og mye klarsynt diplomati for å få dette til, sier Sullivan til CNN.

Han la til at en forutsetning må være at Iran forsikrer og beviser, at landets atomprogram kun er til fredelige formål.