– Den første dagen gruet jeg meg mest. Jeg fikk ikke sove kvelden før, sier Wang Yunfeng til NRK.

FRI FRA JOBB: Foreldrene til Wang Yunfeng har tatt fri fra jobb denne uken for å støtte ham i den viktige eksamenen Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Han dukker opp utenfor eksamenslokalet i Beijing lenge etter at mor og far er på plass.

Nervene er i høyspenn for 10,8 millioner kinesiske elever som denne uken kjemper om plass på universitet og høyskoler. Eksamenen Gaokou er for mange den viktigste hendelsen i deres liv.

Den markerer slutten på tolv års skolegang, og avgjør om elevene kan komme inn på høyere studier ved høyskoler og universitet.

Områder der eksamenslokalene ligger blir ofte satt i en slags unntakstilstand. Byggearbeider innstilles om natten, slik at kandidatene får sove godt før eksamen. Ekstra politi kan settes inn for å sørge for at elevene ikke havner i trafikkork, men rekker fram i tide til eksamen.

Bro til fremtiden

Flere ser nervøst over notatene sine mens lærerne henger over dem og oppmuntrer.

Det er bære eller briste.

– Slapp av, det kommer til å gå bra, hører vi en av lærerne si til sine elever.

Dersom elevene gjør en god eksamen kan de få adgang til et av landets prestisjeuniversitet.

FORBEREDELSE: Utenfor eksamenslokalet gjør elevene en siste innsats før de skal i ilden Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Eksamenen Gaokou blir beskrevet som broen til suksess, og er for mange den viktigste hendelsen i livet.

De som kommer over broen vil kunne velge blant landets mest prestisjefulle jobber. Barn fra landsbygda kan ta steget ut av arbeiderklassen og inn i eliten.

De andre blir stående igjen.

– Alle foreldrene er spent, men i min familie er det jeg som er mest engstelig nå, sier moren til Wang Yunfeng, Shan Xujin.

Forberedt

I et forsøk på å teste hans engelskkunnskaper før eksamen spør jeg Wang Yunfeng hva hans favorittsetning er på fremmedspråket.

– Jeg snakker ikke så godt engelsk, svarer han, på kinesisk.

FARGERIKE: Lærere har møtt opp i fargerike klær for å støtte opp om elevenes innsats Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Moren og flere andre har kledd seg i grønt. Fargen skal oppmuntre til en problemfri eksamen. Andre bærer rødt, for hell og lykke. Noen har kledd seg i gull, som betyr suksess.

Når en mann med ropert annonserer at elevene må stille seg i kø og gå inn, blir ungdommene sendt av gårde med en klem og et klapp på skulderen.

Foreldrene står igjen og tripper.

Familiens håp

En mor lukker øynene i stille bønn.

BØNN: En bønn til høyere makter utenfor eksamenslokalet Foto: Kjersti Strømmen

– Våre ungdommer har en utfordrende veg å gå. De er både nasjonenes fremtid og familienes håp. Vi håper det går dem vel, sier en far.

Mange foreldre har tatt seg fri de fire dagene eksamenen pågår, for å være fullt tilstede for sin sønn eller datter.

Det er dette både barn og foreldre har forberedt seg på i alle år.

Kinesiske foreldre bruker store summer på bolig i den beste skolekretsen. Barna får ekstraundervisning og musikkopplæring fra de er små.

Snart vil de få svaret på om det hele var verdt innsatsen.

Demonstrasjoner

En dramatisk hendelse denne uken viser hvor avgjørende det er for kinesere å komme seg inn på et prestisjeuniversitet.

Det brøt ut sjeldent store demonstrasjoner da det ble bestemt at Zhongbei College ved Nanjing Normal University i Jiangsu-provinsen, skal bli slått sammen med en yrkesfaglig høyskole.

Studenter og foreldre opplever at dette gir institusjonen lavere status, og at de derfor ikke lengre kan lene seg på prestisjen utdannelsen skulle gi.

En rektor ble bortført av studenter i tretti timer, og politiet stormet institusjonen. Protestene har spredt seg til flere andre høyskoler.

I den nordvestlige provinsen Gansu møtte NRK på flere ungdommer som hadde et så sterkt ønske om en god eksamen, at de fra morgen til kveld i flere dager prostrerte (kastet seg i bakken) rundt Labrang-klosteret.

DRAHJELP: Den unge tibetanske kvinnen i Gansu er tydelig sliten der hun andre dag på rad prostrerer (kaster seg i bakken) rundt Labrang-klosteret. Hun håper på åndelig drahjelp til eksamenen som kan endre hennes liv. Du trenger javascript for å se video. DRAHJELP: Den unge tibetanske kvinnen i Gansu er tydelig sliten der hun andre dag på rad prostrerer (kaster seg i bakken) rundt Labrang-klosteret. Hun håper på åndelig drahjelp til eksamenen som kan endre hennes liv.

– Enkelt

Utenfor eksamenslokalet i Beijing holder foreldrene stand på krakker og under paraplyer i solsteiken. Etter to timer kommer elevene ut.

– Jeg ser etter hva ansiktsuttrykket hans sier og håper han kommer smilende ut, forteller Shan Xujin, mens hun speider etter sønnen i mengden.

Når hun ser ham smiler han ikke, men serverer noen beroligende kommentarer.

– Det gikk fint. Det var faktisk enkelt. Jeg pleier ikke å kunne svare på alle spørsmålene, men det klarte jeg i dag, sier Wang Yunfeng.

Enn så lenge puster moren lettet ut og ber ham sykle forsiktig hjem.