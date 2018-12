Einstein-brev solgt for 24 millioner kroner på auksjon

Albert Einstein skrev og sendte brevet i 1954. Mottakeren var den tyske filosofen Eric Cutkind som Einstein hadde hatt en religiondiskusjon med.

– Religion er primitiv overtro

GUDEBREV: Brevet er på halvannen side og ble solgt for over 24 millioner norske kroner på auksjon i New York. Foto: Handout / Reuters

I brevet Einstein skrev ett år før sin død, tar han et oppgjør med gudstro:

– Ordet «Gud» har ingen annen betydning for meg enn å være et uttrykk for menneskelig svakhet. Bibelen er en samling av ærverdige, men samtidig ganske primitive legender, skriver Einstein.

Einstein, som selv var jødisk, skriver videre at jødedommen «som alle andre religioner, er en inkarnasjon av primitiv overtro».

– Det jødiske folk som jeg er et lykkelig medlem av og hvis mentalitet jeg føler tilhørighet til, har likevel ingen større verdighet enn andre mennesker.

Gikk for dobbelt så mye som ventet

Det såkalte «God letter» er ifølge auksjonshuset Christies i New York vitenskapsmannens mest utdypende utsagn om hans syn på religion og filosofi, skriver BBC.

Brevet gikk under hammeren tirsdag og det var ventet at det ville gå for rundt halvannen million dollar (rundt 13 millioner norske kroner).

Men det halvannen side lange brevet gikk for nesten dobbelt så mye. Ifølge BBC endte vinnerbudet på nær 2,9 millioner dollar (i overkant av 24 millioner norske kroner).

Einsteins brev og notater har også tidligere dratt inn gode penger.

I fjor ble blant annet en lapp hvor Einstein hadde skrevet sin definisjon på lykke solgt på en auksjon i Jerusalem for 1,5 millioner dollar.

«Et rolig og nøysomt liv gir mer lykke enn jakten etter suksess som innebærer en permanent uro.», var Einsteins oppskrift på et lykkelig liv.