70 år med diplomatiske bånd til Kina, må feires.

Det mener i hvert fall utenriksminister Eide Barth Eide og hans kinesiske kollega Wang Yi.

For første gang på fem år er en norsk utenriksminister på besøk i Kina. Mandag samtalte Eide med Yi, før han tirsdag skal møte visestatsminister Ding Xuexiang.

Eides første møte for dagen er med Liu Jianchao, en av kommunistpartiets høyest rangerte ledere i internasjonal politikk. Foto: Philip Lote / NRK

I tillegg til å diskutere krigen i Ukraina og i Midtøsten, ble de to utenriksministrene enige om å styrke samarbeidet mellom landene på flere områder.

– Kina er verdens nest største økonomi med en befolkning på om lag 1,4 milliarder. De er en viktig aktør for nesten alt vi er opptatt av, sier Eide til NRK.

Det grønne skiftet er et av områdene landene vil samarbeide tettere på.

I en pressemelding fra Utenriksdepartementet skriver Eide at de blant annet vil arbeide for å beskytte biologisk mangfold og å takle klimaendringene.

– Siden hele verden skal omstille seg bort fra fossil energi, er det interessant å diskutere grønn omstilling med Kina. Dette er for øvrig et felt hvor Kina ligger langt framme i utvikling av ny og alternativ teknologi.

BYD-elbiler som venter på å bli lastet på et skip I 2022 overtok Kina Japan som verdens største kjøretøyeksportør. Foto: AFP

Kina er verdens største produsent av el-kjøretøyer, og investerer stort i fornybar energi.

Menneskerettigheter var tema

I etterkant av møtet, skal den kinesiske utenriksministeren ha kommet lovord om den norske regjeringen.

– Kina verdsetter den norske regjeringens objektive, rasjonelle og vennlige syn på Kinas utvikling, sier Yi, ifølge NTB.

Men også menneskerettigheter skal ha vært et tema under møtet i dag.

– Vi minner om at Norge og Kina har ulike syn på dette, forklarer hvorfor, og tar noen ganger også opp mer spesifikke saker, sier Eide.

FN har vært bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Kina, som ifølge Amnesty er det landet i verden som henretter flest.

Myndighetene henretter trolig over 1000 mennesker hvert år, men det nøyaktige tallet er ansett å være en statshemmelighet.

I fjor ble to personer dømt til henholdsvis 14 og 12 års fengsel for å ha «undergravd statens makt» i en rettssak som ble ført bak lukkede dører. De to har vært ledende medlemmer av en borgerrettsgruppe som krever reformer og som har kritisert regjeringen for korrupsjon.

Diskriminering av uigurene

I tillegg kritiseres kinesiske myndigheter for behandlingen av den muslimske minoriteten uigurene som bor i Xinjiang-provinsen.

Uiguriske flyktninger i Tyrkia demonstrerer for å be om nyheter om sine slektninger. Foto: YASIN AKGUL / AFP

USAs utenriksminister Antony Blinken har også tidligere sagt at Kina må stilles til ansvar for «folkemordet» på den muslimske uigur-minoriteten.

Ifølge utenriksministeren tok han selv om både situasjonen i Xinjiang, Tibet og Hongkong under møtet med Yi:

– Jeg mener at det er både riktig og viktig å snakke både om Xinjiang og Hongkong, og det som skjer i Tibet for eksempel, og den generelle utviklingen her i landet, på en respektfull måte.

Eide mener at dette er forenlig med å styrke handelsrelasjoner.

– Stater må kunne klare å være både enige og uenige samtidig.