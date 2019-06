Drepte hele familien for å skjule dobbeltliv – løslatt til kloster

Få kriminalsaker har fått like stor oppmerksomhet i Frankrike som saken til nå 65 år gamle Jean-Claude Romand, skriver AFP.

Romand drepte familien sin da de var på nippet til å avsløre at han levde et dobbeltliv.

Løgnen begynte da han som førsteårs medisinstudent lot være å møte opp til eksamen i Lyon i 1974.

Selv om han ikke møtte til eksamen, fortalte Romand sine venner at han fortsatte studiene.

Etter hvert lot han omverdenen tro at han var en vellykket lege og forsker som var ansatt i Verdens helseorganisasjon WHO.

I stedet for å arbeide brukte han dagene på å kjøre rundt i området rundt sitt hjem i Prevessin-Moens, nær grensen til Sveits.

Først finansierte han løgnen med penger fra salget av en studieleilighet som foreldrene hadde kjøpt til ham.

Da pengene fra salget tok slutt, fikk han venner til å gi ham penger han angivelig skulle investere i prosjekter han hadde adgang til fordi han arbeidet for WHO.

Mot slutten av 1992 begynte vennene å spørre om hvor det ble av pengene og en av dem oppdaget at han ikke sto på listen over ansatte i WHO.

Bilde fra 1993 av det huset der Romand drepte sin kone og to barn før han svelget en dose sovepiller og satte fyr på huset. Foto: PIERRE BESSARD / AFP

Tre dager i januar

I løpet av tre dager i januar 1993 tok han livet av sin kone, deres to barn og sine foreldre.

Han prøvde også å ta livet at sin tidligere elskerinne, men mislyktes og reiste i stedet tilbake til hjemmet der hans døde kone og barn fortsatt var.

Etter å ha svelget det han trodde var en overdose sovepiller, tente Romand på huset.

Brannvesenet klarte imidlertid å slukke brannen og redde livet til Romand, som deretter raskt tilstod drapene.

Klosteret i Fontgombault, midt i Frankrike, ble grunnlagt i det 11. århundre og har rundt 60 munker. Foto: GUILLAUME SOUVANT / AFP

Må ha elektronisk armbånd

Etter at han i 1996 ble dømt til livstids fengsel har Romand og hans liv blitt beskrevet i én bok og to filmer.

Mest kjent er filmen «L'Adversaire» fra 2002 der den franske filmstjernen Daniel Auteuil spiller Romand.

Fredag ble Romand løslatt på prøve og skal nå oppholde seg i benediktinerklosteret Fontgombault.

Han har fått en prøvetid på to år og må bære et elektronisk armbånd som viser hvor han er til enhver tid, skriver Le Figaro.

Han vil heller ikke få lov til å forlate klosteret om natten, så vel som i bestemte tidsrom i løpet av dagen.

Etter at prøvetiden er over, må han i ti år gå gjennom forskjellige former for behandling og kontroll. Om han med tiden vil få leve et liv uten kontroll er ikke kjent.