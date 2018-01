Dramatisk båtbrann i Stockholm

Flere mennesker var om bord i den 40 meter lange båten, og minst fem mennesker kastet seg over bord ned i det iskalde vannet.

– Vi plukket dem opp av vannet. Jeg vet de er nedkjølte, men vet ikke om noen andre skader, sier operasjonsleder i Storstockholms brandförsvar, Jarmo Carlsten. Både brannmenn og dykkere er satt inn i arbeidet.

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 20.30

– Det er en kraftig brann med åpne flammer, sier Anna Westberg ved Stockholms politiet til SVT.

– Vi fortsetter med slukningsarbeidet. Det er fare for at fortøyningene ryker og båten sliter seg. Vi hadde dykkere på plass, men båten gikk ikke til grunn sier operasjonsleder i Storstockholms brandförsvar, Jarmo Carlsten

Et vitne forteller at hun hørte et smell og så svart røyk som steg opp fra dekket. Etterpå kom det enda et smell.

En person er kjørt til sykehus, men vedkommende var våken og kunne gjøre rede for seg, sier politiet.