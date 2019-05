Russland: Tre mulige grunner til flybrannen

Den russiske havarikommisjonen bekrefter mandag at begge ferdskriverne er hentet ut av flyet som tok fyr under en nødlanding på Sjeremetjevo internasjonale lufthavn i Moskva søndag.

41 personer er bekreftet omkommet. 33 passasjerer og fire besetningsmedlemmer overlevde. Tilstanden beskrives som alvorlig for seks av de overlevende passasjerene, melder AP.

Havarikommisjonens talskvinne Svetlana Petrenko opplyser at etterforskerne foreløpig har tre hovedteorier:

At pilotene ikke hadde de nødvendige kvalifikasjonene

Teknisk utstyr som sviktet

Dårlig vær

Russiske etterforskere undersøker det utbrente flyet mandag. Foto: Ho / AFP

Pilot: – Lyn skapte problemer

Flygeren Denis Jevdokimov sier til russiske medier at flyet mistet kontakten med tårnet som følge av lyn rett etter avgang, og at de måtte iverksette nødprosedyrer.

– Vi greide å gjenopprette kommunikasjonen via en nødfrekvens på radioen. Men forbindelsen ble kortvarig og kuttet stadig ut. Det var bare mulig å si noen få ord om gangen, sier Jevdokimov til avisen Komsomolskaja Pravda.

Han sier ikke noe om hvorvidt flyet ble truffet direkte av et lyn eller om dette forårsaket brannen.

Lynnedslag i fly er ikke uvanlig, men forårsaker sjelden ulykker, skriver NTB. Moderne fly er konstruert for å tåle lyn, og sist et passasjerfly styrtet i USA som følge av lyn var i 1967, ifølge Time og Scientific American.

Settes ikke på bakken

Det var 73 passasjerer og fem besetningsmedlemmer om bord på det russiskproduserte Aeroflot-flyet, som er av typen Sukhoi Superjet 100.

Flyet tok av fra Sjeremetjevo klokka 18.03 lokal tid, men meldte om problemer etter åtte minutter i lufta. Flyet nødlandet rundt klokka 18.30. Videobilder viser at bakre halvdel av flyet står i brann.

– Det forsøkte å nødlande, men lykkes ikke på første forsøk. På andre forsøk traff understellet og nesen bakken og det begynte å brenne, sier en kilde til nyhetsbyrået Interfax.

Samme nyhetsbyrå siterer kilder som hevder at hovedårsaken til det høye dødstallet var at mange av passasjerene forsøkte å få med seg bagasjen sin under evakueringen.

Samferdselsminister Jevgenij Dietrich sier ifølge AP at myndighetene foreløpig ikke ser noen grunn til å sette flytypen på bakken.

Nyhetsbyrået RIA Novosti skrev søndag at foreløpige undersøkelser tyder på at en elektrisk feil om bord kan ha utløst brannen.

President Vladimir Putin har lovet en grundig etterforskning, og statsminister Dmitrij Medvedev har bedt om at det opprettes en granskingskommisjon.