Donald Trumps kontoer på Facebook og Instagram gjenåpnes

– Kontoene vil bli gjenopprettet i løpet av de kommende ukene, opplyser president for global virksomhet i Meta, Nick Clegg i en kunngjøring onsdag. Det melder NBC News.

Meta eier de sosiale plattformene Facebook, Instagram og WhatsApp.

Donald Trumps kontoer på Facebook og Instagram ble stengt etter stormingen av kongressen 6. januar 2021.

Meta opplyser at de ikke ønsker å hindre offentlig og demokratisk debatt på sine plattformer. De mener det er viktig at publikum skal få vite hva politikerne mener.

– Men det betyr ikke at det ikke er noen grenser for hva man kan ytre seg på plattformen vår. Når det er en tydelig risiko for hat, må vi ta grep, skriver Clegg.

President for global virksomhet i Meta, Nick Clegg Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Meta annonserer nye retningslinjer for å hindre nye brudd på vilkårene for bruk av de sosiale plattformene.

– Som alle andre brukere av Facebook og Instagram må også Trump følge våre brukervilkår. Dersom han legger ut krenkende innhold, vil det bli fjernet og han vil bli utestengt mellom én måned og to år, avhengig av alvorlighetsgraden, skriver Clegg.

– Bør aldri skje igjen

Ingen talsperson for Trump har svart på NBC News henvendelser om en kommentar til saken.

Men Trump la ut et innlegg på sin egen plattform Truth Social. Der refset han beslutningen fra 2021 om å ha blitt utestengt. Samtidig som han roser sin egen plattform.

– Facebook, som har tapt milliarder av dollar i verdi siden deres favorittpresident, meg, ble kastet ut, har nettopp kunngjort at de gjenåpner kontoen min. Noe slikt burde aldri skje igjen til en sittende president, eller noen som helst andre som ikke fortjener gjengjeldelse, skriver Trump.

Foto: Alex Brandon / AP

Politisk makt

Metas beslutning onsdag kommer noen uker etter tidsfristen Facebook ga til seg selv for å revurdere beslutningen fra 2021. Flere uker etter at republikanerne, mange av dem kritiske til Facebooks beslutning i 2021, har fått tilbake kontrollen over Representantenes hus.

Daværende minoritetsleder og nå leder for Representantenes hus, Kevin McCarthy, lovet den gang å bremse teknologigigantenes makt over hva folk har lov til å si.

Trump, som på slutten av fjoråret varslet at han vil stille som kandidat til neste presidentvalg, ba tidligere denne måneden om å få tilbake tilgangen til Facebook.

– Vi mener at stengningen av tidligere president Trumps Facebook-konto har ført til en dramatisk forvrenging og hindret den offentlige debatten, skrev valgkampstaben hans i et brev til Meta 17. januar, ifølge en kopi som NBC News har fått tilgang til.

Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Twitter

Trumps Twitter-konto ble også stengt etter 6. januar-stormingen i 2021.

Twitters nye eier Elon Musk varslet i november i fjor at Trump fikk tilbake Twitter-tilgangen.

Musk gjennomførte en avstemming på sin egen Twitter-konto om å la Trump komme tilbake på plattformen.

51,8 prosent stemte ja til å la den tidligere presidenten få komme tilbake, mens 48.2 prosent stemte nei.

Over 15 millioner Twitter-kontoer avla stemme.

– Folket har talt, uttalte Musk.

Trump har imidlertid ikke villet ta i bruk Twitter-kontoen etter gjenåpningen.

Utestengingen fra de store sosiale mediene i 2021 førte til at Trump satset på opprettelse av sin egen, men langt mindre populære plattform Truth Social, der han siden har vært aktiv.