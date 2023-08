Donald Trump tiltalt igjen

USAs tidlegare president Donald Trump er saman med fleire allierte tiltalte på fleire punkt av storjuryen som har høyrt på bevisa til spesialetterforskar Jack Smith.

Trump og forbundsfellane hans er tiltalt for å prøva gjera om valet.

Etterforskinga som er leidd av spesialetterforskar Jack Smith, har undersøkt Trumps påstandar om valfusk og rolla hans i kongresstorminga 6. januar 2021.

Da marsjerte fleire tusen Trump-tilhengarar mot Capitol Hill og braut seg inn i den amerikanske kongressen.

Minst fem menneske mista livet.

I 2020 hadde Trump nett tapt valkampen mot demokrat Joe Biden. Han nekta å godta valresultatet, og tok i staden opp att løgna om valfusk i alle kanalar.

Var dette grunnen til at horda av menneske marsjerte inn USA si demokratiske kjerne?

Det meiner spesialetterforskar Jack Smith, og har teke ut tiltalene mot den tidlegare presidenten.

Trump har vorte innkalla til å møta i ein domstol i Washington DC torsdag klokka 16.00 lokal tid for å møta for dommar Moxila Upadhyaya, skriv BBC.

Demonstrantar var samla utanfor Det kvite huset tidlegare den 6. januar for å høyre Trump tale. Foto: Jacquelyn Martin / AP

– Dette er på mange måtar de mest alvorlege. Dette handlar jo om å prøve å påverke eit demokratisk val av ein sitjande statsleiar, seier Sofie Høgestøl.

18. juli skal Donald Trump fått eit brev frå Justisdepartementet. Der skal han ha blitt informert om at dei etterforska han i samband med desse hendingane.

27. juli hadde advokatane hans møte med Justisdepartementet.

No er USAs tidlegare president Donald Trump tiltalt på fire punkt i forbindelse med valet i 2020.

Desse er rettsprosessane kring Donald Trump: Ekspander/minimer faktaboks Det er knytt stor spenning til ei anna mogleg tiltale i stemmeteljing-saka, der Trump er skulda for å prøve å endre på resultatet av det siste presidentvalet i delstaten Georgia . Denne er venta å kome i sommar.

. Denne er venta å kome i sommar. Trump har 40 tiltalepunkt mot seg i Florida, der han er skulda for å ha oppbevart hemmelegstempla dokument, og å ha prøvd å hindre at saka blei etterforska.

og å ha prøvd å hindre at saka blei etterforska. I New York er han tiltalt for å ha oppgitt feil informasjon om pengane han gav til pornostjerna Stormy Daniels for å teie stilt om ein påstått affære mellom dei to.

for å teie stilt om ein påstått affære mellom dei to. Han blei i tillegg sivilrettsleg dømd på Manhattan for eit seksuelt overgrep mot forfattaren E. Jean Carroll.

Tidlegare visepresident blant stjernevitna

– Det som blir viktig for påtalemakta no er å bevise at Trump hadde forstått at han tapte og likevel heldt fram med å motarbeide valresultatet, seier Høgestøl.

– Derfor har justisdepartementet snakka mykje med staben rundt Trump, for å kartlegge kva han sa og skjønte under og etter valet.

Tidlegare visepresident Mike Pence er eitt av dei mest sentrale vitna.

Jacob Anthony Chansley (midten), eller «sjamanen» til konspirasjonsgruppa QAnon, blei dømd til nesten tre og eit halvt år i fengsel. Han blei tidleg lauslaten i mars 2023. Foto: SAUL LOEB / AFP

Men også viktige her er: Trump sin tidlegare stabssjef, Mark Meadows; rådgivaren hans i Det kvite huset, Pat Cipollone; den nasjonale tryggingsrådgivaren hans, Robert O'Brien; og den seniorpolitiske rådgivaren hans, Stephen Miller.

Dei kan nemleg gi eit innblikk i Trump sin sinnstilstand og tankane hans i kulissane.

– Kva slags dom kan Trump eventuelt få?

– Det er vanskeleg å seie. Det er ein lang veg fram til ein eventuell dom. Dette er også ei ganske uvanleg sak, så det er vanskeleg å peike på andre saker og kor mange år han får dersom han blir dømd.

Trump har delteke på fleire folkemøte den siste tida for å vinne støtte til nominasjonsvalet. Dette biletet er frå Nevada 8. juli 2023. Foto: AFP

40 millionar til advokatar

Redaktør i Amerikanskpolitikk.no, Are Tågvold Flaten, meiner Trump har vist seg å vere «nærast uangripeleg» i den tidlege fasen av valkampen hans.

Are Tågvold Flaten er statsvitar og redaktør i Amerikanskpolitikk.no.

– Trass i alle svakheitene, og trass i at han har så mange utfordrarar som han har, står fram han som ein sterkare kandidat no enn han gjorde for eit halvt år sidan.

– Trump har klart å utnytte alt mediefokuset rundt seg sjølv, og har rett og slett gjort det til eit val mellom han og demokratane, og sådd tvil til all den kritikken han får.

Den ekstra merksemda har kosta han dyrt, dersom ein berre ser på utgiftene.

Ifølge Washington Post har Trump sin politiske aksjonskomité «Save America» brukt 40 millionar dollar på advokatrekningar og tilknytte kostnader.

Trump står fritt til å bruke pengane han samlar inn gjennom aksjonskomitéen på advokatkostnadane sine, ifølge Tågvold Flaten. Foto: José Luis Villegas / AP

– Pengar som elles kanskje ville vore brukte på å bygge opp eit valkampmaskineri i ulike delstatar, eller TV-reklamar, heller her blir brukte for å dekke advokatkostnader, fortel Tågvold Flaten.

– Det seier litt om det som skjer i valkampen no, at ein stor del av pengane som blir samla inn blir brukte til det utan at ein ser at han er skadelidande på meiningsmålingane.

Kritiske til timing

Justisdepartementet har fått kritikk frå Trump sine støttespelarar, blant anna fordi tiltalene har blitt aktuell så kort tid før sjølve valkampen.

Høgestøl meiner det er naturleg at ein slik prosess tek tid.

– Dette er den mest omfattande politietterforskinga som justisdepartementet har hatt, med over 1000 personar som har blitt tiltalte etter kongress-storminga.

Slik det ligg an no, blir det Trump og Biden som skal utfordre kvarandre i presidentvalet neste år. Foto: José Luis Villegas / AP

– Justisdepartementet har byrja med dei som var fysisk til stades og jobba seg oppover. Det er også ei politisk sensitiv sak, sidan Trump leier an til å bli kandidaten til republikanarane i 2024.

Dette er resultatet Demokratane håpar på, fortel Tågvold Flaten.

– På kort sikt ser det paradoksalt nok bra ut for Trump, men på lengre sikt er det ein grunn til at Joe Biden og hans folk kryssar fingrane for at det er han dei skal møte.

– Det er fordi Biden også er ein svekka og gammal kandidat som har slått Trump tidlegare. Slik sett kan ein prøve å bygge vidare på det.