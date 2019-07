Donald Trump er skuffa over Sveriges statsminister

I ei rekke Twitter-meldingar ber Donald Trump om å gje den amerikanske rapparen ASAP rocky fridomen tilbake.

Musikaren, som eigentleg heiter Rakim Mayers, har blitt tiltalt for vald i Stockholm. Han vil sitte i varetekt til saka kjem opp i retten tysdag 30 juli.

Trump vende seg direkte til Sveriges statsminister Stefan Löfven på Twitter:

– Eg er veldig skuffa over statsminister Stefan Löfven for ikkje å vere i stand til å gjere noko. Sverige har svikta afroamerikanarane i USA. Eg såg videoen og ASAP Rocky var forfølgd av bråkmakarar.

Varetektsfengsla etter slagsmål i Stockholm

Rapparen vart arrestert 3. juli etter ein slåstkamp i Stockholm 30. juni. To andre personar i følget til rapparen har også blitt tiltalt for vald. Musikaren har heile tida hevda at følget hans vart trakassert av ei gruppe menn og at han handla i sjølvforsvar.

Arrestasjonen førte mellom anna til at artisten måtte avlyse konserten på den norske festivalen Kadetten.

Mayers har tidlegare lagt ut videoar på sin Instagram-konto, som han meiner viser at han er uskuldig. Videoen viser likevel at Mayers kastar ein person i bakken, noko han også vedgår, seier advokaten han Slobodan Jovicic.

– I Sverige er det likskap for lova

Statsminister Löfven vil ifølgje SVT ikkje kommentere Trumps utspel:

– Löfven har vore tydeleg på at i Sverige så er alle likeverdige ovanfor lova, og at regjeringa ikkje kan blande seg inn i ein løpande rettsprosess, skriv Stefan Lövfens pressetalsmann Mikael Lindstrøm til SVT nyheiter.

Sveriges ambassadør i USA, Karin Olofsdotter seier til nyheitsbyrået TT at det er svært vanskeleg å svare på kritikken frå Trump:

– Vi har eit uavhengig rettsvesen, så det er jo ingenting ein politikar kan gjere i ei slik sak.

Bildt skuldar Trump for gjørmebryting

Carl Bildt meiner det er uhøyrt at Trump blandar seg inn i svensk rettsvesen si sikting mot rapparen, og meiner han driv med verbal gjørmebryting.

Bildt, Sverige sin tidlegare statsminister, understrekar at lova er lik for alle, skriv NTB.

– Slik er det i USA, og det er definitivt slik i Sverige. Politisk innblanding i prosessen er heilt over grensa! Er det klart? skriv Bildt på Twitter.