Donald Trump besøker Danmark

Besøket er også bekreftet i en pressemelding på nettsidene til Det hvite hus.

Trump skal først besøke Polen for å delta på flere minnemarkeringer i forbindelse med 80-årsmarkeringen av starten på andre verdenskrig.

Så går turen til Danmark, der han skal møte dronning Margrethe og delta i flere møter med ledere fra næringslivet.

Besøket skal også fremheve de historiske båndene mellom USA, Polen og Danmark, heter det videre.

– Jeg ser frem til å møte den amerikanske presidenten i Danmark, hvor vi skal drøfte globale temaer av felles interesse, sier statsminister Mette Frederiksen i en uttalelse.

Hun nevner sikkerhetspolitikk, Arktis, handel og investeringer som viktige temaer.

Det blir fjerde gang en sittende amerikansk president besøker Danmark etter Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama. Clinton og Obama besøkte også Norge.

– Splitter politikerne

Ryktene om et presidentbesøk har gått en stund. Ifølge DR har det allerede splittet danske politikere.

Karsten Hønge i Socialistisk Folkeparti (SF) sier til den danske rikskringkasteren at USAs president alltid er velkommen i Danmark, men at man også må kunne kritisere ham.

– Vi skal selvfølgelig ta Trump imot og oppføre oss pent, men det hindrer oss jo ikke i å stå på gata og rope det vi egentlig mener om ham. Jeg står i første rekke i demonstrasjonene som skal avholdes mot ham, og deltar gjerne i å organisere dem. Han er samtidig en kvinnehater, klimafornekter og rasist, sier Hønge.

Partiene Alternativet og Enhedslisten sier de ønsker å benytte anledningen til å ta opp klima- og sikkerhetspolitikk, og nevner spesielt Parisavtalen.

– Viktig alliert

Søren Espersen i Dansk Folkeparti mener besøket er en «høflighetsvisitt», og at det ikke er riktig tidspunkt til å kritisere Trump.

– Dette er jo ikke et besøk hvor man skal sitte og forhandle ting. Her møtes man fordi vi står sammen og fordi vi er venner, sier han.

Venstres utenrikspolitiske talsmann, Michael Aastrup Jensen, understreker at USA er en av Danmarks nærmeste allierte.

– Det er viktig for Danmark at vi opprettholder et godt samarbeid med USA, selv om de har en president vi kanskje er uenige med på en del områder. Besøket er med på å sikre at vi får en direkte linje til å ta tak i områder vi synes er viktige, sier han.