Dømt til døden for USA-spionasje

Tre av mennene skal ha spionert for den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA. Ifølge BBC er en fjerde mann funnet skyldig i spionasje for Storbritannia.

De fire skal ha forsøkt å få tak i informasjon fra iranske militæranlegg. Alle ble arrestert mellom mars 2018 og mars 2019. De skal ha arbeidet ved anleggene, ifølge det engelskspråklige iranske nyhetsbyrået Mizan News Agency.

Nå er de fire funnet skyldige i spionasje for USA og Storbritannia. En er dømt til døden, mens de tre andre har fått fengselsstraffer på 10 år.

– En person er dømt til døden for spionasje for amerikansk etterretning, men dommen er blitt anket, forteller talsmann Gholam-Hossein Esmaeili, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Gholam Hossein Esmaeili er talsmann for de iranske domstolene. Foto: Mizan

Det at dommen er anket er også en medvirkende årsak til at navnet på den dødsdømte ennå ikke er offentliggjort. Mannens nasjonalitet er heller ikke kjent.

De tre andre dømte er identifisert. I tillegg til døds- og fengselsstraffene skal de også betale tilbake 55 000 amerikanske dollar. Det er hva de skal ha fått betalt av amerikansk og britisk etterretning.

USAs president Donald Trump er gjort kjent med dommen. Ifølge nyhetsbyrået AFP avviser han anklagene og hevder de er falske.

Hevder seg utsatt for omfattende spionasje

Iranske myndigheter offentliggjør dommene på et tidspunkt da forholdet mellom Iran og USA er svært dårlig.

I løpet av de siste månedene har iranske myndigheter flere ganger hevdet at USA har et betydelig antall spioner i landet. I april uttalte Mahmoud Alavi, regjeringsmedlem med ansvar for etterretningsvirksomheten i Iran, at de hadde identifisert 290 CIA-agenter både i og utenfor Iran.

Ifølge Iranske myndigheter arbeider agentene med å få tak i opplysninger om landets militære virksomhet.

I juli ble 17 personer arrestert og anklaget for å ha spionert for CIA. Det er foreløpig ikke klart om de fire som nå er dømt er blant disse.