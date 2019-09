Mener USA øker risikoen for krig

– Fremmede styrker skaper problemer og truer sikkerheten til vårt folk og vår region.

Det sa Rouhani i en fjernsynstale søndag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Han reagerer på at USA i går bekreftet at de trapper opp sitt militære nærvær i området. Amerikanerne vil sende flere styrker til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

De to landene, som er USAs nære allierte i regionen, har selv bedt om bistand. De vil styrke sin forsvarsevne med amerikansk hjelp.

Utplasseringen skjer etter at flere oljeanlegg i Saudi-Arabia ble utsatt for et omfattende droneangrep lørdag for en uke siden.

Irans president Hassan Rouhani sammen med sjefen for den iranske hæren, generalmajor Abdolrahim Mousavi. De to hilste på hverandre under paraden i Teheran.

Både USA og Saudi-Arabia er sikre på at Iran sto bak angrepet. Iran har svart med at et angrep på landet vil ende med «full krig.» Flere iranske generaler har de siste dagene gitt lignende uttalelser.

I sin tale hadde Rouhani et tydelig budskap til stater som nå utplasserer styrker i området.

– Hold dere unna, var det klare beskjeden fra presidenten.

Irans president Hassan Rouhani under en militærparade i Teheran som ble arrangert søndag. Foto: AFP

Rouhani sa videre at Midtøsten ikke bør være et område der det drives et våpenkappløp. Han siktet da spesielt til den varslede amerikanske opptrappingen.

– Deres tilstedeværelse har alltid ført med seg smerte og lidelse for denne regionen. Jo lenger unna dere er fra våre stater og områder, jo bedre vil det være for sikkerheten, sa Rouhani.

Ønsker «brorskap»

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Sputnik News presiserte Rouhani at iranerne ikke vil tillate at noen stater truer deres grenser.

Presidenten understreket også at Iran ønsker et fredelig og godt forhold til sine naboland.

Hassan Rouhani benyttet ordet «brorskap» for å beskrive hvordan han ønsker forholdet skal være mellom statene i området.

Han nevnte ikke USA som en del av dette samholdet.

Avholder militærparader

Talen ble holdt samtidig som iranske styrker gjennomførte militærparader i hovedstaden Teheran. Paradene avholdes for å markere starten på iranernes krig mot nabolandet Irak for 39 år siden.

Det er lignende parader i flere iranske byer. Det er starten på en hel ukes markering av krigsutbruddet mot nabolandet.

Soldater fra den iranske marinen under paraden som ble avholdt søndag.

Den væpnede konflikten pågikk mellom 1980 og 1988 og kalles «den første golfkrigen». Nærmere en million sivile og soldater ble drept.

I år får paraden mer oppmerksomhet enn vanlig.

Iranerne benytter anledningen til å vise frem hva de kan gå til krig med hvis de havner i en væpnet konflikt med USA og Saudi-Arabia.

Alle våpengrenene deltar i paradene. Det skal også være en større markering i Persiabukta der mer enn 200 marinefartøy skal delta.

I sin tale varslet Hassan Rouhani at han vil legge frem en plan for å roe ned den spente situasjonen i Midtøsten, Hormuzstredet og Persiabukta.

Ifølge Rouhani skal det iranske forslaget om kort tid legges frem for FN. Det vil involvere flere av landene i området.