Ratelband, som så dagens lys 11. mars 1949, ville endre sitt juridiske fødselsår til 1969. Han er en såkalt «life coach» som spesialiserer seg i å hjelpe folk med sin selvbevissthet.

– Jeg føler meg ung, er i god form, og jeg vil at dette skal bli juridisk anerkjent. Jeg føler at jeg blir krenket og diskriminert på grunn av alderen min, sa Ratelband da han tok saken til retten.

Klart nei

Tingretten i den nederlandske byen Arnhem sa mandag nei til den uvanlige forespørselen, melder nyhetsbyrået AP.

«Ratelband må gjerne føle seg 20 år yngre og oppføre seg deretter», skriver dommerne, men «å endre fødselsdatoen ville føre til at 20 år med nedtegnelser ville forsvinne fra registre over fødsler, dødsfall, ekteskap og registrerte partnerskap».

Emile Ratelband sier at alderen gjør det vanskelig for ham å finne både jobbe og kjærlighet. Det holder ikke som argument i en slik sak, sier tingretten. Foto: Peter Dejong / AP

Det ville fått «en rekke uønskede juridiske og samfunnsmessige konsekvenser», heter det i dommen, som trekker frem at loven bruker alder som grunnlag for en rekke ting som stemmerett og skoleplikt.

«Om vi hadde godkjent Ratelbands forespørsel, ville slike aldersgrenser blitt meningsløse», sier dommerne.

Vil anke

– Jeg prøver å bane vei for andre som lider under alderen sin, sier Ratelband til den nederlandske avisen De Telegraaf etter avgjørelsen.

69-åringen fremholder at alderen er et problem i arbeidslivet og på sjekkemarkedet, og spesielt når han bruker sjekkeapper.

– Jeg er en ung gud. Jeg kan få alle jentene jeg vil, men ikke etter at jeg har fortalt dem at jeg er 69, sa Ratelband til nyhetsbyrået AFP nylig.

Nå vil han anke dommen.

– I ankesaken vil vi vise at jeg fysisk sett er 49 år. Jeg har legeattester som klart viser det, sier han til De Telegraaf.

Selv om dommerne anerkjente «at det er en trend i samfunnet at folk føler seg friske og raske lengre, er det ikke et gyldig argument for å endre en persons fødselsdato», heter det.