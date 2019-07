Mange ser på ham som en klovn. Men Boris Johnson (55) blir etter alle solemerker britenes nye statsminister neste uke.

Som utenriksminister var han ikke vanskelig å be for oss journalister og lot seg mer enn gjerne intervjue.

Boris Johnson passes godt på av sine rådgivere. Foto: Adrian Dennis / AP

Men du kunne bare ikke unngå å legge merke til de mange rådgiverne og koffertbærerne omkring ham som dro ham i armen.

Den litt røslige mannen med det gule håret til alle kanter er kjent for å skyte fra hofta og du får en sterk følelse av at de er livredde for hva som kan komme og at deres jobb er å holde han mest mulig borte fra pressefolk.

Det blir hevdet at Johnson er mer opptatt av å spre entusiasme rundt sin egen person, enn å ha detaljene på plass. Tabbelisten hans skal vi komme tilbake til.

«Klovnen» Boris

Her i London er av og til taxi raskeste framkomstmiddel selv om fotografen og jeg reiser mest rundt i millionbyen med T-banekortene våre.

Tar du drosje får du alltid det lille ekstra. Ikke mange shilling skal kastes på en black-cab sjåfør før skravla er i gang. Tema i disse dager er selvsagt Boris Johnson.

Boris Johnson fikk kjenne på sauelukta etter å ha fått opplæring i saueklipping på en gård i North Yorkshire 4. juli, alt som en del av kampanjen for å bli ny statsminister. Foto: Pool New / Reuters

Boris er eksentrikeren, og den flamboyante humoristen. Han er sportsbilen, mens motkandidat Jeremy Hunt blir sett på Volvo stasjonsvogn, trygg, men kjedelig, sier politiske kommentatorer.

Jeremy Hunt (52) poserer med en pub-hund i Guildford, men det ser ikke ut til å hjelpe på meningsmålingene. Foto: Stefan Rousseau / AP

– Han er klovn, en løgner og en tjuv, og han er bare opptatt av å mele sin egen kake i et land som er blitt gjort til latter for hele Europa, sier drosjesjåføren på kav østkantdialekt mens vi kjører igjennom Londons gater.

Det er ofte slik Johnson blir portrettert. Han blir kalt en klovn, og en nasjonal flause som er uegnet til politiske verv.

Mange ser på Boris Johnson som en klovn som denne demonstranten utenfor Underhuset 20. juni. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Tabbelisten til Boris

Johnsons tabbeliste er lang. Han villedet folk da han reiste rundt i en rød buss med påskriften om at tilsvarende rundt fire milliarder kroner blir overført til Brussel hver uke, penger som i stedet kunne blitt brukt på helsevesenet.

Han fikk i sin tid sparken som journalist i The Times fordi han jukset med et sitat. Han har innrømmet å ha tatt kokain, men hevdet senere at han var usikker på om han fikk snust det opp i nesa. Utroskapssakene har stått i kø og han har minst ett barn med en tidligere elskerinne.

Boris Johnson har en tendens til å havne i søkelyset på grunn av ting han har sagt og gjort og senere angrer på. Foto: Andrew Yates / Reuters

Som utenriksminister tråkket han kraftig i salaten da han feilaktig hevdet at en britisk iransk kvinne som er i arrestert i Iran for spionasje arbeidet med journalistikk. Det bidro ikke akkurat positivt til å få henne hjem til London og hun er fortsatt fengslet i Iran.

Johnson har også fått mye pepper for å ha sammenlignet kvinner i burka med brevsprekker og bankranere. Kritikerne hans hevder at dersom han blir statsminister må han bruke mer tid på å beklage dumme uttalelser enn å faktisk lede landet.

– Mye av det jeg sier og skriver blir tatt ut av sin sammenheng, sier Johnson til sitt forsvar.

Politiet tilkalt på grunn av husbråk

Johnson har en egen evne til å skape overskrifter både på godt og vondt. Historien om politiet som rykket ut til leiligheten i sørøst-London der han har bodd sammen med kjæresten sin, den 24 år yngre Carrie Symonds (31), på grunn av husbråk, skulle han nok vært foruten.

Politiet ble tilkalt til Boris Johnson og kjæresten Carrie Symonds leilighet i sørøst-London på grunn av husbråk. Foto: Matt Dunham / AP

Det var etter midnatt og Boris hadde blant annet sølt rødvin i sofaen. Den tidligere spindoktoren i partiet ropte: «Kom deg ut av leiligheten min!»

Etter å ha sjekket forholdene dro politiet igjen uten å foreta seg noe mer, men for motstanderne av Boris Johnson blir dette sett på som nok et bevis for at han ikke holder den moralske standarden man bør forvente av en statsminister.



Men heller ikke husbråket ser ut til å felle han.

På ett partimøte etter husbråket der Johnson blir forsøkt grillet om privatlivet sitt, buer publikum i stedet på intervjueren.

Naboer er ikke like begeistret for Boris Johnson som statsminister. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Og da det i tabloidavisene kom fram at naboene som hadde ringt politiet var klare motstandere av Toryene og attpåtil hadde skrytt av at de hadde gjort promiskuøse håndbevegelser mot Johnson ved tidligere en anledning, blir episoden avfeid som en svertekampanje mot ham.

Johnson har en humor og en talegave som mange har sansen for og som veier opp for det meste av sleivspark og tabber. Det er de som mener han er et geni og en nasjonalskatt.

Will make UK great again

I et intervju med storavisen The Telegraph lover Johnson å gjøre Storbritannia til verdens beste sted på jord dersom han blir statsminister. «This is the greatest place on Earth», sier han til avisen.

Boris Johnson besøkte en pølsefabrikk i Bedale som ledd i kampen for å bli ny statsminister. Foto: Pool / Reuters

Boris vil altså gjøre UK great again. Skal vi forstå mer av hvorfor han vil bli britenes neste statsminister kan det være nyttig å ta en nærmere titt på hvem som til syvende bestemmer om det blir han eller Hunt.

Avgjørelsen tas av de rundt 180.000 medlemmene av Det Konservative partiet. De fleste av dem er verken urbane eller EU-vennlige.

De er både eldre, rikere og hvitere enn resten av befolkningen. Over halvparten av dem er for eksempel for dødsstraff. De fleste vil ikke ha for mye statlig innblanding i økonomien, og bare en av ti mener at rikdom bør fordeles fra dem som har mye til de som har lite.

Mye av Johnsons popularitet stammer fra tiden hans som borgermester i London. Kriminaliteten sank med 20 prosent, det ble flere politifolk i gatene og han gjennomførte i de flestes mening et vellykket sommer-OL i 2012. Han gikk først i London-pride og innførte bysykler, som fikk navnet «Boris-bikes».

Brexit for enhver pris

Et flertall i Det Konservative partiet ønsker seg ut av EU selv om det både kan bety økonomisk nedtur og at Skottland og Nord-Irland bryter ut av Storbritannia. For disse folkene har Boris Johnson størst troverdighet. De stoler simpelthen ikke på Jeremy Hunt som i folkeavstemningen stemte for å bli i EU, men siden har snudd.

Johnson har gått tak på velgere som her i Guisborough 5. juli. Foto: Pool / Reuters

Johnson sier britene skal ut av EU 31. oktober, med eller uten noen avtale, koste hva det koste vi.

Han kommer til å nedsette et eget «krigskabinett» for brexit og vil nekte å punge ut med de tilsvarende 420 milliarder kronene som skilsmisseregningen med EU kommer på dersom EU ikke har mer å gi britene i forhandlingene.

Boris setter ord på hva mange tenker og føler, akkurat som Margaret Thatcher gjorde det, hevder støttespillerne hans.

Boris Johnson har gått langt i å love britene å forlate EU 31. oktober. Foto: Peter Nicholls / Reuters

De Konservative har også en annen bekymring og det er muligheten for å bli utradert i et nyvalg. Frykten for Brexitpartiet, som tok storeslem i EU-valget, er minst like stor som frykten for at Arbeiderpartiets Jeremy Corbyn skal flytte inn i nr. 10.

Mange tror Boris er mannen som kan hamle opp mot disse truslene, Det går også en grense for min drosjesjåfør i London.

– Jeg synes Boris er en klovn, men jeg vil heller ha ham en kommunisten og Hamas-tilhengeren Jeremy Corbyn, sier han.

Han sammenlignet det politiske kaoset med rushtrafikken.

– Hvis du står stille i bilkø, men kjører inn til siden og bytter sjåfør, så er det like forbannet bilkø når du kommer ut på veien igjen, sier han.

Framtiden vil vise om britene kan stole på Boris.