Det er ikke første gang de russiske styrkene har tatt i bruk «Kamikaze»-droner.

Men deres nye modell Lancet-3, byr på en ny utfordring for de ukrainske forsvarsstyrkene.

– Tidligere, på våren, brukte de ikke Lancets så ofte som de gjør nå, sier en 35 år gammel, ukrainsk artilleriskytter.

Reuters møter soldaten, som går under kallenavnet «Doc», langs frontlinjen nær Avdijivka i Donetsk.

Han er én av fire ukrainske artillerisoldater som forteller nyhetsbyrået om økt, russisk droneaktivitet langs fronten.

Effektiv mot vestlige stridsvogner

Lancet er en billig, russiskprodusert drone. Den grå, kantete tuben med fire vinger bærer mellom fire og fem kilo med sprengstoff.

Det gjør den til et effektivt dødelig våpen mot ukrainske styrker og utstyr.

Foto: Ukrainas forsvarsdepartement / Reuters

På sosiale medier publiserer prorussiske kanaler videoer som viser Lancet-droner skade og ødelegge Vestens våpenbidrag til Ukraina. Blant annet Leopard 2 stridsvogn og Caesar haubitser.

Ukrainerne må benytte provisoriske løsninger for begrenser skadene, som stålnett og bur rundt våpensystemene:

En ukrainsk soldat dekker en haubitser med et nett for å beskytte mot russiske selvmordsdroner ved frontlinjen nær Bakhmut, Ukraina. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Russerne ser ut til å ha lært av ukrainerne: Dyrebart utstyr og ressurser lokkes ut i det åpne, før russerne angriper med enkle våpen – som kamikaze-droner.

Ukrainske styrker, spredt utover en lang frontlinje, må stadig forsøke å skyte dronene ned med håndvåpen.

Ukrainske soldater sees prøve å skyte ned en russisk Lancet-drone. Men med håndvåpen lar det seg ikke gjøre, da dronen flyr i opp mot 100 kilometer i timen. Foto: Ukrainas forsvarsdepartement / Reuters

Yuriy Sak, rådgiver for Ukrainas forsvarsminister, erkjente at Russlands bruk av Lancet-droner skaper vanskeligheter.

– Hver dag skyter vi ned minst en eller to av disse dronene. Men det er dessverre ikke med 100 treffprosent, sier han til Reuters.

Og nå øker russerne produksjonen.

Dronekrig

Under en av Rossya-1s reportasjer, vises en nedlagt kjøpesenter som omgjøres til en våpenfabrikk på under åtte uker.

TV-bildene viser en massiv, ny fabrikk med flere hundre Lancet-droner. Produsenten ZALA Aero Groups, subsidiert av Kalashnikov Concern, har i sommer hevdet at produksjonen skal tredobles.

Alexander Zakharov, som leder Lancet produksjonen, forteller at han må bruke en Segway for å komme seg rundt på det gigantiske anlegget.

Hvor vidt videosnutten som viser anlegget er ekte, eller om det er kun er et spill for galleriet, er vanskelig å fastslå. Russland fant jo tross alt opp «potemkinby», falske landsbyer bygget for å skjule en flau sannhet.

Men Kreml har ytret et sterkt ønske om flere russiske droner på slagmarken i Ukraina.

– Russlands forsvarsdepartement har oppmuntret til en økning i produksjonen av Lancet som en billig måte å treffe vestlig utstyr med høy verdi gitt til Ukraina for sin motoffensiv, sier Samuel Bendett, professor ved Center for a New American Security til Reuters.

Bendett sa at ifølge offentlig tilgjengelige russiske kilder koster en Lancet-drone omtrent 3 millioner rubler (om lag 350 000 kroner).

– Traff oss gudskjelov ikke

Den nyeste Lancet-modellen, har en rekkevidde på 50 kilometer. Det gjør at dronen kan nå lenger inn bak ukrainsk forsvarslinje, enn noen annen russiskproduserte selvmordsdrone.

Dens evne til å jakte ned mellomstore mål, gjør den til en trussel mot våpensystemer som stridsvogner, artilleri og rakettsystemer.

Foto: STRINGER / Reuters

Lancet er en særlig trussel for ukrainske BM-21 Grad, ifølge Reuters. Grad er en treg, gammel sovjetisk lastebil med en påmontert rakettkaster.

Voron, en ukrainsk soldat om bord på en Grad, fortalte at han så vidt klarte å unngå den russiske selvmordsdronen som jaktet fartøyet hans nær Avdijivka i begynnelsen av mai.

– Vi bestemte oss for å flykte ... Etter omtrent 50 meter falt den like til høyre for meg. Den traff oss gudskjelov ikke, sa 27-åringen.